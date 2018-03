Se billedserie Gokarts klar til race. Kun kørerne mangler.

Langdistanceløb i gokart

Roskilde Avis - 27. marts 2018

To timer i en gokart i fuld fart kan sagtens føles som et langdistanceløb. Den følelse er der rig mulighed for at tjekke, når Støtteforeningen Viadukten markerer Motorsportens Dag på gokartbanen hos Roskilde Racing Center på Abildgårdsvej 1-3 i Tjæreby. Det sker skærtorsdag 29. marts.

Racerløbet i gokartene er et støttearrangement, hvor man selv kan danne et hold på maksimalt fire kørere, og hvis man vil have lidt erfaren hjælp kan man hyre en Viadukt-kører til at være med på holdet.

Ud over racerløbet bliver der budt på udstilling af forskellige racer- og sportsbiler, boder med merchandise fra nogle af de kendte kører, der har slidt deres første dæk op i Viaduktens gokarts. Blandt dem er kørere som Formel 1 stjernen Kevin Magnussen, le Mans køreren Jan Magnussen, DTC vinder Dennis Lind og Jason Watt.

To-timers løbet har plads til 24 hold og der er indlagt syv pitstop. Da der er et begrænset antal hold, som kan deltage skal man melde sig til på stoetviadukten@gmail.com. Prisen for et hold er 2.000 kroner, og hvis man vil have hjælp af en Viadukt-kører skal man af med yderlige 500 kroner.

Indtægterne går til Viaduktens arbejde og ture med gokartene.

Program

08.30: Porten åbnes.

09.00: Registrering til løbet.

10.00: Løbsstart

12.30: Præmieoverrækkelse

13.00: Frokost

16.00: Lukketid Adressen er Abildgårdsvej 1-3, Tjæreby.

Dagen er skærtorsdag 29. marts.