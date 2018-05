Send til din ven. X Artiklen: Læserne om beslutning i Skoleudvalget: Skørt med alko-forbud sidste skoledag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Læserne om beslutning i Skoleudvalget: Skørt med alko-forbud sidste skoledag

Roskilde Avis - 06. maj 2018 kl. 00:11

Det har absolut ingen effekt, når politikerne i byrådet beslutter, at de unge, der afslutter 9. klasse, ikke må drikke alkohol på sidste skoledag, mener flere af Roskilde Avis læsere.

De har skrevet deres kommentarer på avisens Facebook side.

Se nogle af kommentarerne her:

Rune Larsen: lad os da endelig få nogle flere regler vi ikke kan kontrollere, og som vil gøre at de unge laver deres egne events hvor vi absolut ingen kontrol har, eller voksne tilstede. Vi er selv skyld i hele misæren omkring Byparken fredag eftermiddag, da vi super effektiv har lukket ned for alle andre muligheder, og ingen alternativer stiller.

Mette Vagner Sørensen: Hold nu op, lad nu de unge i fred . Sørg for de kan feste i trygge rammer i stedet for endnu engang at sætte regler som alle godt ved ikke bliver efterlevet.

Tror på man kommer længere med dialog end regler og straf.

Bolette Isholt Andersen: Selvfølgelig skal de have lov at feste - også med alkohol. Mon Byrådet har glemt deres unge år??

Dorthe Vibeke Guliing: Og så tror byrådet at de unge stopper med at feste og drikke. Stop nu jer selv og lad de unge være unge for pokker- har i glemt hvordan det var.

Caroline Lynge Mejer: Pft, som om de kan stoppe det. I 8. Klasse må de tage alene på Roskilde, og være stang stive i 9 dage, men året efter på deres sidste skoledag skal det være alkoholfrit.

Hanne Bertha Hansen: Hvem skulle stoppe det, lad dem dog feste (også med sprut)

Ghita Aagard: Man skal måske sætte ind imod det som unge tager under festerne, i stedet for drikke varer og forbud giver ikke noget godt.

Jonathan Storm Simonsen: Jamen held og lykke med at stoppe de unge i at drikke på sidste skoledag

Pia Thorbech Lieb: Man skulle tro det var 1. April, for det kommer da aldrig til at ske.

Simone Laustsen: Forbud kommer vi ingen vegne med, der må være nogle voksne omkring de unge til at tage vare på deres sikkerhed og sørge for der bliver ryddet op. Dialog er vejen frem.

Astrid Brix: Den kommer nok ikke helt til at holde

Jack Hedengran Henriksen: Som voksen synes jeg der skal være alders begrænsning på alkohol til 35 år.

Malene Lilieqvist: Kan vi ikke bare sætte den så den passer med pensionsalderen, så er folk både modne nok til at styre det, og der er god tid til at helbrede tømmermændene dagen efter

Per Stenholdt: Er ikke helt sikker på, de unge lige har lyst til at sætte sig ind i det stof den dag. Så fint hvis festen kan foregå, "åbent" med voksne ansvarlige til stede. Naturligvis skal de unge passe på hinanden.

Morten Kallan: Det er der sku ingen der vil overholde og har politikerne glemt hvordan det var at være ung lyder satme sådan, sidste skole dag er jo en fest så folk ville jo klart være i godt humør og alkohol ville der sku altid være!

Helle Søgaard Grønning: Så længe det ikke foregår på skolerne, så kan i sQ da ikk bestemme. Stop nu og tag jer af mere seriøse ting !

Bosse Hansen: Alkohol ud af skolen, den hører ikke til der. . . .men ellers dkal der vel bare festes. .

Tobias Walthing: bliver fandme mere og mere liberal hver gang jeg læser avis.. det er så dumt det der.

Jens Erik Johansen: Utidig politisk indblanding i forældre ansvar ud med de blande maskiner

Rebecca Frydenlund: Haha de drikker da uanset hvad i beslutter. Stop nu . Ja det løber helt af sporet - EN GANG OM ÅRET . Så lad dem dog fejre . Vi måtte godt drikke . Dog ikke før vi forlod skolen men vi havde da drukket inden morgenmaden selv om vi havde fået afvide vi ikke måtte deltage hvis de fandt ud af det . Det har ingen effekt at gøre det ulovligt ... altså