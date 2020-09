Den historisk leverpostejsfabrik på Vestre Kirkevej i Roskilde får opbakning fra læserne overfor naboer, der klager over lugten.

Læsere støtter Stryhns mod klage: Leverpostejen var her altså først

Roskilde Avis - 20. september 2020

Roskilde Avis bragte i sin seneste udgave en artikel, hvor naboer klager over lugten fra Stryhns leverpostejfabrik i Himmelev.

På Facebook-udgaven har det fået mange læsere til at reagere på samme måde:

Nu må I altså stoppe. For leverpostejen kom altså først og var her, før I flyttede ind. Det burde I selv have tænkt på, da I flyttede hertil.

Jack Pihl Petersen: Nu har jeg læste alle kommentrerne og må tilslutte mig dem, der skriver:

Fabrikken lå der først, siden er beboelse kommet til rundt om.

Micha Jerfort Fasberg: Nogle gange bliver man bare SÅ træt! Forhåbentlig bliver dennw artikel et wake up call.... For de to klagende damer vel at mærke. Der lader ikke til at være mange (nogen) i kommenrarfeltet, der fatter sympati for deres sag.

De må være ud af en meget tidlig generation af curlingbørn.

Line Andersen: Der er blevet taget hensyn til naboerne og de bliver ved gud ved og brokke sig,. Det handler vel bare om at de vil ha lukket fabrikken så de kan sidde og pille i deres egne små navler... mig mig mig, lur mig om de ikk lykkes med deres forehavende .. vorherrebevars?

Leo Pedersen: Det er sgu ligesom de der udflyttende byboer som ikke kan tåle lugt af gylle ude på landet

Stryhn har ligget der længere end i har boet der så det er nok jer beboere som skal flytte

Camilla Koerth: Nej nej nej hvor er det plat. Det vidste man vel da man købte huset.. Så plant da nogle nye træer og rhododendron på jeres egen grund og nyd jeres valg om at have købt hus der.. ??

Tonny Licht: Det er vel københavner der brokker sig .Flyt tilbage hvor i kom fra.

Steffen Erforth Larsen: Er de ikk sådan det er i vores samfund, at industrien var der først og så kom alle husene og bebyggelse omkring dem . Og så er der lugt og støj det kan beboere ikke klare det . Hold nu op for delen da så flyt hvis i ikke kan klare lugter og lammen ?

Dorthe Larsen: Bor på landet ...men jeg kan ikke bede bonden om at han ikke må kører gylle ud ..ej heller høste for det lugter og larmer ...

Stryhns har ligget der i mange år og villa kvarteret er bygget op om det ...så må man jo undersøge sådan noget før man køber hus er det os eller ikke kan vi leve med det ???? Ja det kan værre træls ... men hvad med alle de gode dage er de glemt for at fremhævede Dårlige ?????

Tina Maja Würtz De har ligget der i 100 år, så det vidste de da de flyttede ind!

Søren Balken Petersen: Heldigt at de ikke bor i Esbjerg eller Hirtshals

Poul Struve Nielsen: Spørgsmålet er simpelt: Vil vi erhvervsliv eller ej? Stryhns hører da til i Himmelev. Flytter virksomheden, får den andre naboer. Og Stryhns laver i øvrigt god leverpostej.

Tina Irene Oftelund Larsen: De burde huske på at Stryhns lå der før husene, de fleste grunde hørte til Stryhns. Men hvis de vil klage over lugt gener burde de flytte ud i den anden del af byen !

Michael Søgaard Grønning Man bliver så træt af at høre hvordan folk skal brokke sig hele tiden. Fabrikken lå der sku først..måske skulle de ha undersøgt området FØR hun købte hus.

Ulla Westergaard Møller: Husk Stryn lå der før i byggede hus der ude

Sascha Vikkelsø: Stryhns hører til Himmelev. Den har ligger der langt længere end husejerne har boet der!

Brian Salkvist: Til det er der kun et at sige, er i trætte af lugten så flyt , hvis i har købt jeres huse for 10 år siden kan det undre mig at det kan overraske at industri kan støje og lugte.

Christina Mahrt: Så må folk flytte!!!. Ligesom folk der bosætter sig ved tivoli og bakken, og derefter klager over støj? man må undersøge hvad der ligger i det område man køber bolig!

Tina Blue: Tja, det kan jo ikke komme som nogen overraskelse, at det ''dufter'' noget fra fabrikken, når der er gang i gryderne... DET burde da være ren logik, at det gør... Der burde nok ha været kigget efter hus i et andet område... DOG ikk på landet for der ''dufter'' det til tider af gylle...

Tina Maja Würtz: Jeg har også et tog i baghaven, men tror sku ikke de nedlægger togbanen hvis jeg brokker mig?

Kirsten Møller: Nu må de sgu have tabt sutten. Den fabrik har ligget der i mange år, så kunne manglede være med,at flytte til Roskilde

Tove Sørensen: Vi boede i Skomagerkrogen i en del år og min datter sagde mor der lugter af lort fra vandet og leverpostej fra Stryhn og det gjorde der og det var sidst i halvfjerdserne og til midten af firserne

Alex Pedersen: Nu må i sgu stoppe. Stryhns har ligget der fra starten!

Finn Haukjær: Det er jo sjovt nok.. Dden fabrik har været der vel omkring 50 år..så flyt til København hvis i ikke kan tåle lidt fabriks lugt ....

Jane W Nygaard: Hold dog op kvinder. Størst kommer først. Og i vidste den lå der da i flyttede ind. Plant nogen træer eller byg et større hegn. Skulle bondemanden så stoppe med og komme gødning på marken fordi vi i byen syntes det sinker.

?????

Helen Christensen: Det er igen tanke vækkede at virksomheder, der har ligget på et sted i årevis, nu skal stå skoleret for naboer, men det ses det svære så ofte, kære naboer

I har købt hus i nærheden af en virksomhed og det ved man jo man har, så enten er der valgt forkert eller også må ejendomsmægler e til at gøre deres arbejde bedre.

Jane Lücking: De skulle have købt hus et andet sted. Stryhns har ligget der i mange mange år

Poul Sig: Der findes altid brok hoved men de har vel ikke andet at lave??

Bolette Isholt Andersen: Tænker fabrikken kom først - og er en del af områdets historie?

Gitte Nøhr Frandsen: Nej hvor er det synd for naboerne, de vidste slet ikke at der lå en lille fabrik på nabogrunden, da de så på hus

Kirsten Gilsager: Undskyld mig men jeg tænker, at Stryhns og lå det da de flyttet ind, så jeg kan ikke se de har noget at brokke sig over, de viste det da de flyttet ind.

Charlotte Mai-Britt Larsen: Brandt: Altså nu har Stryhns ligget der siden 1956, og jeg tænker, at opskriften på deres leverpostej er den samme. Så man har vel tænkt sig om, før man købte huset som ligger op af fabrikken. Intet nyt. Så kan man ikke lide duften i bageriet så flyt dog.

Jørgen Hansen: Hvor længe er det lige Stryhns har ligger der,?og nu kommer brokken lige.

Susanne Hansen: Vidste I ikke, at stryhns var der da i købte hus

Jan Sørensen: Så flyt tilbage til stenbroen i brokke hoveder

Annette Karina Cornelius Nielsen: Ka' man ikke tåle lugten i bageriet, må man smutte...

Hans Aakjær: Det er da jer der er flyttet ind efter fabrikken så det må i leve med. Den kom før jer ?

Rikke Deutschbein Henk Jensen: Plant nogle lavendler og så nyd de smukke blomster og DK bedste postej ??

Maria Stryhn Laursen: Dengang Stryhns blev bygget, var der ingen beboelse - kun marker. Husene er langsomt kommet til gennem årene, og sidenhen har Stryhns bl.a. fået en meget højere skorsten netop af hensyn til beboerne. Hvis man ikke kan lide lugten af leverpostej, skal man måske overveje at købe hus andetsteds????

Charlotte Eva Møller: Vi boede i mange år mellem en børnehave, en skole og en købmand. De lå der alle da vi flyttede ind. Så kan man ikke tåle lugten i bageriet, så må man videre.