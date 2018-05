Direktøren for Roskilde-hallerne René la Cour Sell får nu opbakning til sin rolle i ny social restaurant i det gamle rådhus ved Stændertorvet fra den konservative Lars Lindskov (billedet)

Send til din ven. X Artiklen: Læserbrev: Forkert kritik af social Café Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Læserbrev: Forkert kritik af social Café

Roskilde Avis - 03. maj 2018 kl. 14:48 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Direktøren i Roskilde Kongrescenter har, på trods af en betydelig arbejdsbyrde, som jeg kender fra mit samarbejde med René la Cour Sell gennem tre år, haft overskud til helt frivilligt - og helt uden aflønning - at tage initiativ til at stifte den erhvervsdrivende fond Roskilde SØV. René la Cour Sell har undervejs orienteret bestyrelsen i Kongrescentret om tiltaget, som der var fuld opbakning til hans engagement i.

At vi er så heldige i vores lokalsamfund at have engagerede ledere, der i deres fritid har overskud til at arbejde socialøkonomisk, skulle vi som politikere hellere prise os lykkelige over.

Hjælp til medborgere

At det giver mening med socialøkonomiske tiltag er jo, fordi der efterlades udsatte borgere i vores samfund, der har hjælp behov. Hvis de kan få arbejde på kommercielle vilkår er dette kun en økonomisk udfordring for arbejdsgiveren - ikke arbejdsgiverens konkurrenter.

Når kommunen udbyder en restaurant i Byens Hus og stiller krav til byder om, at være social-økonomisk funderet - skulle vi så samtidig stille krav om, at dem der eventuelt sidder i bestyrelsen for den social-økonomiske virksomhed ikke må være offentligt ansatte? Det giver ikke mening!

Det er pinligt, at Venstres leder Bent Jørgensen - endda som formand for kommunens Beskæftigelses- og Socialudvalg, der har det politiske ansvar for mange af de udsatte borgere, som de social-økonomiske virksomheder hjælper tilbage til arbejdsmarkedet og selvforsørgelse - har så travlt med at stille hindringer i vejen for selv samme initiativer.

Det er også interessant, at både Venstre og Dansk Folkeparti har så travlt med at sable dette tiltag ned - med i øvrigt forkerte påstande om kommunal medfinansiering - når de samme partier varmt støtter en café i det tidligere Fjordmuseum i Jyllinge, der i givet fald skal have kommunal støtte og konkurrere mod etablerede caféer i Jyllinges bymidte. Det giver heller ingen mening.

Tradition for hybrider

Der har i øvrigt været hybrider gennem mange år. Jeg kan nævne Gimle, Roskilde Museums café, Bibliotekets Café og andre etablissementer, der har levet fint gennem mange år side om side med de private restauranter og caféer. At dette ene tiltag, der skal operere på 100 procent kommercielle vilkår, nu skal blæses op til det største fejlgreb i nyere tid, fatter jeg ikke.

Fra konservativ side er holdningen klar: Der skal være lige vilkår for Per og Poul, så den kommende café i Byens Hus skal naturligvis konkurrere på lige vilkår med private restauranter og caféer.

Så skal vi prise os lykkelige for, at der er mennesker som René la Cour Sell og andre engagerede mennesker, der - uanset om de er offentligt eller privat ansatte - har et øje for de, der ikke nødvendigvis er født på livets solside.

Lars Lindskov

medlem af Roskilde Byråd

gruppeformand

Det Konservative Folkeparti

formand

Udvalget for Vækst, Erhverv og ­Globalisering.