Mette Udengaard gennemfører sin undervisning hjemme fra spisebordet i køkkenet.

Lærer på Klostermarsskolen: Undervisning fra spisebordet

Roskilde Avis - 31. marts 2020 kl. 00:47 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter at eleverne gennem gennem tre uger har være sendt hjem, fortæller lærer Mette Udengaard fra Klostermarksskolen om nødundervisning over nettet, hvor eleverne har det fint men savner hinanden.

Hun har indrettet sit hjemmekontor på spisebordet i køkkenet. Her er dejlig kort afstand til kaffemaskinen - men desværre også til køleskabet, konstaterer hun.

Ifølge Mette trives mane elever rigtig fint med nødundervisning hjemme. De synes det er dejligt selv at bestemme, hvornår man laver skolearbejde, og hvornår man holder pause.

- I 4.B savner de rigtig meget at være sammen med deres venner i skolen. Men et flertal synes samtidig, det er dejligt at være mere sammen med familien, hvor der nu er tid til brætspil, til at bage og lave mad sammen, tage på fisketur og lave bål i haven.

- En af mine franskelever i 9. klasse talte jeg sammen med på videoopkald. Han sagde:

- Jeg havde ALDRIG troet, at jeg skulle sige det, men jeg savner altså skolen.

Nyt fællesskab

Mette har allerede i den første uge af hjemmeskolen holdt virtuelle pige- og drengemøder på video, og det fortsætter. Her beder hun eleverne fortælle om gode oplevelser fra hjemmeskolen for at inspirere hinanden.

- Vi har oprettet grupper med 3-4 elever i hver, så de kan hjælpe hinanden med lektier og bevare den sociale kontakt. Jeg er overbevist om, at det nye fællesskab online hjælper med til at bringe os igennem krisen.

- Eleverne er super glade for grupperne, og det tager lidt af presset fra både lærere og forældre.

En skole på online er nyt for alle. Mette Udengaard mener, det er godt for eleverne at se, at de voksne også prøver sig frem, og at det er helt ok at lave fejl og hjælpe hinanden i det nye univers.

Ud over at få opgaver, de skal løse, skal eleverne også skrive skoledagbog hjemme, så Mette har føling med, hvordan de har det, og om opgavemængden er passende.

Krammer et træ

Mette holder årgangsmøder med sin afdelingsleder og kolleger på 4. årgang. De taler bl.a. om nødundervisningen og om elever, som de skal være særlig opmærksomme på. Lærerne sparrer i det hele taget med hinanden online.

- Jeg har f,eks. et tæt samarbejde med min makker Pia, der er matematiklærer. Vi er i kontakt med hinanden flere gange om dagen, hvor vi finder løsninger på at hjælpe eleverne med de udfordringer, der er lige nu.

Når arbejdsdagen ved køkkenbordet er ved at være slut og computeren slukket, er det tid for Mette at komme udenfor og få frisk luft og motion.

- Sidst på eftermiddagen går jeg fem kilometer ved fjorden og i Boserup Skov. Og så kan man jo altid kramme et træ.