Længere på literen

Bilforhandlerne kører videre trods coronakrise

Roskilde Avis - 11. april 2020 kl. 05:03 Af Tomas Skov

Roskildes bilforhandlere er som de fleste andre ramt af coronakrisen. Men forhandlerne holder åbent, og der er stadig gang i både salg og eftermarked.

Omsætningen i marts 2019 er hård at sammenligne med, da salget her gik ekstraordinært godt på grund af den forestående afgiftsændring, som så senere blev skudt frem til 2021. Og salget lader da også i det hele taget noget tilbage at ønske i skyggen af den økonomiske opbremsning, som corona-forholdsreglerne har medført.

Forretning kører videre - Vi har et vigende bilsalg i forhold til samme periode sidste år. Vi havde en god start på marts, men blev så indhentet af afmatningen. Det bliver spændende at se, hvordan april udvikler sig, siger partner Allan Larsen fra Vejlebo & Larsen. Der er stadig et godt flow af kunder i butikken, og Allan Larsen kører fortrøstningsfuldt forretningen videre.

- Vi kan mærke, at det er seriøse kunder. De er i markedet efter noget, så vi har en god hitrate. Samtidig kører værksted, service og hjulskift videre som normalt. Forretningen kører videre, og det er positivt, fortsætter han.

Forstående kunder I forretningen på Maglegårdsvej sørger de for at spritte alt af dagen igennem, og personalet er gået på toholdsskift for at sikre minimal smitte. Men Allan Larsen møder kun forståelse hos kunderne.

- Jeg synes, de har taget det formidabelt, siger han.

Trofaste privatkunder Hos Gunner Due har de ikke reduceret mandskabet, men indtil videre sendt personalet på ferie eller afspadsering.

- Efter Påske er vi nødt til og sende folk på fordeling i stedet, hvor de supplerer lønnen med tilskud fra a-kassen, siger salgschef Henrik Madsen.

Heller ikke hos Preben Mortensen Biler har krisen endnu ført til afskedigelser. Salget er 50-60 procent af det normale for perioden, og indehaver Preben Mortensen ser det ikke ændre sig lige med det samme.

- Vi regner med en halvering af det forventede normale salg de kommende måneder, siger ejeren, der heldigvis har en stor kreds af stamkunder.

- Vi er så heldige, at vi har en god, fast gruppe af private kunder. De er mere stabile og ikke så sårbare som erhvervskunder, der dykker hurtigt under kriser. Så Indtil videre piver vi ikke, siger han.

Se biler over mobilen Hos Nellemann kan marketingskoordinator Maria van Deurs tale med om et væsentligt lavere salg-

- Det er klart, at vores verden – og dermed også vores hverdag – har ændret sig meget over den sidste måneds tid. Det kan vi også se på salget, siger hun.

Til gengæld holder kunderne fast i deres tider på værkstedet i forbindelse med service, hjulskift eller reparation, fordi de alligevel er hjemme og har mulighed for at undvære bilen.

- Det er vi naturligvis meget glade for, siger Maria van Deurs.

For at imødekomme forholdsreglerne under coronakrisen tilbyder Nellemann nu blandt andet videopræsentation af både nye og brugte biler, og leverer biler til prøvekørsel på kundens adresse.

Aflåste showrooms Også hos AutoForum er salget gået tilbage i den senere tid. I skyggen af coronakrisen er bilerne nu låst af i showrooms, så man kun kan komme ind i den eller de modeller, man rent faktisk er interesseret i, og personalet gør sig umage for at præsentere bilerne på nye måder på nettet.

- I forretningen har vi taget alle forholdsregler. Vi har indkøbt håndsprit, som står ved alle indgange, og vi har lavet videogennemgange af funktioner i vores biler, som man kan se på vores hjemmeside og facebookside om få dage, siger salgschef Daniel Svarrer.

Både hos Volkswagen og Seat har de mange nye biler på lager til hurtig levering, og selv om forholdsregler er ændret, kører forretningen videre.

- Men vi er her, og forretningen er åben, siger Daniel Svarrer.