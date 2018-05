Lader skraldet ligge: Affaldsordning er lige til skraldespanden

Hvis det sker, må beboerne gå til anden sal for at komme af med resterne, de ikke længere skal bruge.

Tre tømninger - det samme som en uge og en dag for sent.

- Det er et problem, fordi affaldet stinker i varmen og tiltrækker rotter, forklarer Jørgen Jensen. Det er frustrerende for både vicevært og beboere.

- Specielt viceværten har brugt lang tid på at få kontakt til kommunen for at få bragt orden i tingene. Men enten kommer vi ikke igennem, eller også får vi at vide, at problemet bliver løst så hurtigt som muligt.