Bo Viktor Jensen skulle bare være sommervikar på Sct. Hans men endte som portør og formand for FOA samt LO-Roskilde. (Arkivfoto: Erling J.)

LO-formand runder 60: Humor hjælper altid

- Humor hjælper altid, så situationen blødes lidt op, og det bliver nemmere i en forhandling at komme ud af døren med et resultat.

Denne metode har formanden for LO-Roskilde Bo Viktor brugt gennem hele sin lange faglige karriere frem til, at han nu runder de 60 år.

- Faktisk var det også på den måde, at jeg kom ind i det faglige arbejde for kollegerne, husker han.

- Jeg var kun 21 år og anede intet om at være tillidsmand, men mine kolleger blandt portørerne bildte mig ind, at det altid skulle være den sidst ankomne. Det bøjede jeg mig så for.

- Først da jeg kom på kursus ved LO-højskolen i Helsingør, hørte jeg, at de havde taget 'røven på mig'. Men i mellemtiden havde jeg også fundet ud af, at det var et vældigt spændende og interessant arbejde.

En lang sommerferie

Egentlig skulle Bo Viktor bare have været tre uger som sommervikar på Sct. Hans for at tjene lidt penge. Men det blev til 24 gode år, hvor han blev uddannet portør og senere fællestillidsmand.

- Hospitalet var en fantastisk arbejdsplads med over 1.000 ansatte dengang. Her var mange unge sygeplejersker, nye læger og så os portører, så det endte ofte med en fest om aftenen husker han.

- Vi følge alle, at vi gjorde en ekstra indsats for de svage i samfundet, og det var en god fornemmelse.

Fantastisk chef

Fra tiden på Sct. Hans husker Bo Viktor ikke mindst den daværende sygehusdirektør, som han fik meget med at gøre, da han selv blev valgt som næstformand i Samarbejdsvalget på den store arbejdsplads.

- Han var en fantastisk personlighed, der lagde lige så meget vægt på de menneskelige egenskaber som fine eksamenspapirer. For mig, der var gået ud af 10. klasse i Bjæverskov, var det noget af en oplevelse, når han tog mig lige så alvorligt som overlægerne.

- I virkeligheden er det vel også et eksempel på, hvor langt vi er kommet i det danske demokrati, når alle grupper bliver taget alvorligt.

- Men som jeg stadig siger, når jeg underviser de unge fra folkeskolens 10.-klasser, så kan vi miste det hele igen, hvis man glemmer, hvem der sørger for og sikrer disse resultater, understreger den erfarne fagforeningsmand.

Glæden ved at hjælpe

Som afdelingsformand i FOA, der bl.a. organiserer sygehusenes portører og mange ansatte i kommunerne, har Bo Viktor bevaret sin motivation.

- Hver gang vi kommer ud på en arbejdsplads og kan hjælpe et af vore medlemmer, har vi udrettet noget vigtigt. Sådan er benzinen på min motor.

- Før eller siden kan alle få et problem på sin arbejdsplads, så er det afgørende at have sin organisation, så man ikke er alene og svag.

Rent personligt har Bo Viktor taget et motto til sig fra Peter Plys:

'Lov mig, at du altid vil huske, at du er modigere, end du syntes,

stærkere end du ser ud til og klogere end du tror'.

Reception for Bo Viktor Jensen, torsdag den 26. marts klokken 15-18, i HK-huset Hersegade 13.

Blå bog

Navn: Bo Viktor Jensen.

Født: 14. marts 1960 i Bjæverskov.

1978 startede som vikar på Sct. Hans Hospital, hvor han siden blev portør.

Valgt som tillidsrepræsentant og senere fællestillidsmand på hospitalet.

2002 næstformand i Roskilde-afdelingen af FOA. (Fag Og Arbejde)

2009 afdelingsformand hos FOA-Roskilde.

2017 formand for LO-Roskilde, der er paraply-organisation for over 10.000 lønmodtagere i en række af de forhandlings-berettigede fagforeninger i Roskilde-området.

Bor på Dr. Sofiesvej i Roskilde sammen med hustruen Rikke.