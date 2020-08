Lars-Chr. Brask (LA) går til Roskildes budget-forhandlinger med åbent sind. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: LA om Roskildes budget: - Penge til firmaer og borgere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

LA om Roskildes budget: - Penge til firmaer og borgere

Roskilde Avis - 24. august 2020 kl. 10:57 Af Foto: Kenn Thomsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I øjeblikket lægges budget for 2021 i Roskilde Byråd, hvor Socialdemokratiet finder de parter, der kan være med til at støtte planen for næste års økonomi.

- For Liberal Alliance gælder det om at balancere mellem ikke at detailstyre og heller ikke give en S-styret administration fuldt råderum, selvom vi normalt trygt uddelegerer driften til den daglige ledelse, når de politiske overordnede linjer er lagt.

Sådan forklarer partiet byrådsmedlem Lars-Chr. Brask den linje, som han har tænkt sig at følge under forhandlingerne:

- Liberal Alliance vil kæmpe for flere penge beholdt hos virksomhederne og borgerne. Men vi må nok realistisk indstille os på, at det vil være en lille sejr, hvis der ikke kommer skattestigninger. Det kan vi under ingen omstændigheder være med til.

- Til gengæld vil vi gerne at tage ansvar for at genoprette kommunens økonomi og få Roskilde ind på en bæredygtig vej i den nærmeste fremtid, siger Lars-Chr. Brask.

Åbent sind

- I Liberal Alliance vil vi søge et begrænset antal mærkesager gennemført i et presset økonomisk budget. Vi vil undgå at bytte her og der, for at ende med et kludetæppe af mange detaljer i alle retninger.

Brask og LA går til forhandlingerne med et åbent sind:

- Vi vil ikke lægge os fast på en løsning med blå eller rød, men vil lægge os der, hvor der er en ansvarlig tilgang på og god plan for de økonomiske udfordringer, der er i disse år.

Han mener, at kommunen har nogle 'lavthængende frugter', der let kan høstes og hjælpe med at få orden i økonomien, så der igen kan planlægge en lys fremtid for Roskilde.

Ifølge Brask gælder det f.eks. den planlagte Festival-bro fra Muscion over motorvejen til Dyrskuepladsen, der kan droppes eller udsættes.

- Det bliver dog mest driften, der står for skud i vores plan om at genoprette en sund økonomi og en solid kassebeholdning inden for maksimalt tre år, konkluderer Lars-Chr. Brask.