Med Lars-Chr. Brask som byrådsmedlem i domkirkebyen ser Liberal Alliance frem til ny fremgang i både Roskilde og Lejre. (Foto: Jan Partoft) Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: LA-Lejre går ind i Roskilde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

LA-Lejre går ind i Roskilde

Roskilde Avis - 21. februar 2020 kl. 09:45 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Liberal Alliance i Lejre har på en generalforsamling besluttet at lukke og slå sig sammen med Roskilde-foreningen, hvor der er kommet mere gang i tingene, efter at byrådsmedlem Lars-Chr. Brask er skiftet til partiet fra Venstre.

- Roskilde har forrygende fremgang, siden Brask meldte sig ind i Liberal Alliance. Han er lige så vellidt i Lejre som i Roskilde, og det er en stor hjælp i forhold til at skabe et stærkt lokalt momentum inden kommunalvalget i 2021, siger Martin Behrendt Bøtkjær, lokalformand for Liberal Alliance Lejre.

I Roskilde er man ligeledes begejstret for sammenlægningen:

Står stærkere

Hos Liberal Alliance i Roskilde er opfattelsen den samme:

- Vi har oplevet en stor medlemsfremgang i foreningen efter folketingsvalget, og i særdeleshed efter, at vi har fået Lars-Christian som repræsentant i Roskilde Byråd. For os er det helt naturligt at kigge på, hvordan vi styrker den liberale stemme i lokalområdet.

- Dermed er det oplagt for os at slå lokalforeningerne i Lejre og Roskilde sammen, da vi på den måde kan stå stærkere sammen", siger Hans Petter Dalen, lokalformand for Liberal Alliance Roskilde.

- Med sammenlægningen af de to lokalforeninger kan vi kan skabe en ny liberal fremtid for borgerne i både Roskilde og Lejre. Der er i forvejen så meget synergi og loyalitet mellem lokalforeningerne og sammen kan vi nå nye resultater, siger Lars-Christian Brask, der nu sidder som byrådsmedlem for Liberal Alliance i Roskilde.