Artiklen: Kvinde stjal oksemørbrad for at betale gæld

Kvinde stjal oksemørbrad for at betale gæld

En 25-årig kvinde fra Svinninge stjal ti oksemørbrader fra slagterafdelingen i Meny i Himmelev for at betale en gæld.

Her så de en kvinde, som gik hen til kølemontren med en kurv, som hun lagde alle mørbraderne ned i. Herefter forlod hun supermarkedet via grøntafdelingen uden at betale for kødet.