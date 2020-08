Ragnarock sætter livemusik og ord på kvinderne i Gasolin?s univers, når museet 9. september slår dørene op for den første i serien af Rabalder Talks. (Foto: Peder Bundgaard)

Kvinde min jeg elsker dig

Museets velbesøgte særudstilling "Så kom med mig - Gasolin' 1969-78" handler om gruppen i den tid, de eksisterede. Med arrangementet vil Ragnarock forsøge at trække trådene op til i dag.

- Mange af de diskussioner, vi har i dag om køn, blev for alvor startet i 1970'erne. For at forstå vores egen tid bedre, vil vi bruge Gasolin' som eksempel. Det er deres univers meget velegnet til, siger Jakob Caspersen.