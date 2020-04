Se billedserie Gorm Petersen fra Fotoklubben Negativ og Birgit Bylov fra Kunstnerværkstedet Roskilde er repræsentanter for kunstgruppen 5 på stribe, der skal udstille i Palæfløjen. Ved siden af står Jess Nysten, formand for Roskilde Kunstforening, der flytter ud af fløjen, når de andre flytter ind.

Kunstnere fra Farver Hammers Gård rykker ind i Palæfløjen

Roskilde Avis - 10. april 2020 kl. 01:04 Af Tekst og foto Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var smil på læberne, da den nydannede forening, 5 på stribe, inviterede Roskilde Avis hen for at se deres nye udstillingssted i Palæfløjen, hvor Roskilde Kunstforening sædvanligvis holder til.

Her har kunstnerne fået lov til at udstille en måned om året, efter at de har været en form for hjemløse med deres udstillinger i Roskilde midtby.

De plejede i mange år at udstille i Farver Hammers Gård, men stedet var tvunget til at lukke sidste år, da man fra kommunal side havde besluttet at sælge bygningen.

Siden da har en del af kunstnerne været i dialog med Kultur- og udvalgsformand Claus Larsen, for at finde ud af, om man kunne finde et andet sted, hvor de kunne udstille.

- Vi skrev en fælles mail til Claus Larsen, som inviterede os til møde på rådhuset, siger Birgit Bylov, som har været en af tovholderne i processen og fortsætter:

- Vi er superglade for den positive stemning, vi er blevet mødt med, og det betyder nu, at vi får nogle rigtig flotte lokaler stillet til rådighed to gange om året.

Den første udstilling var egentlig planlagt til at finde sted i de første 14 dage af april, men den er ligesom det meste andet blevet udsat.

Her skulle de fem kunstnergrupper bag 5 på stribe have præsenteret deres vidt forskellige kunstværker.

Det drejer sig om kunstnergrupperne Halvcirklen, Kunstnerværkstedet Roskilde, Onsdags Malerne og Solsikken og Fotoklubben Negativ.

Næste udstilling er planlagt til at foregå i de sidste 14 dage af oktober.