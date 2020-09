Se billedserie Samara Sallams udstilling på Museet for Samtidskunst kan ses frem til og med sømdag 20. december. Foto: Jan Partoft

Kunstner uden land: Fremmed i eget liv

Roskilde Avis - 03. september 2020 Af Tekst og foto: Jan Partoft

Fremmedgjort var i en ikke særlig fjern fortid et meget brugt ord, men for Samara Sallam er det ikke et ord med en virkelighed.

Hun er forsynet med et dansk pas, hvor det rødbedefarvede omslag er erstattet af et gråt med den påtrykte tekst: Fremmedpas, Alien's Passport og Passeport d'Étranger og Danmark. Årsagen er at hun er flygtning og statsløs palæstinenser.

En tur til Paris med passet, satte gang i en række ubehagelige oplevelser for Samara Sallam, samtidig satte det også gang i en række refleksioner om at være fremmed hos hende. De er første del af grundlaget for den udstilling hun har skabt på Museet for Samtidskunst.

Refleksionerne gå i kort form ud på, at da hun blev tilbageholdt i lufthavnen i Paris, kom tankerne til hende om, hvad hun egentlig havde gjort forkert og hvad hendes forældre og bedsteforældre havde gjort forkert. De havde ikke selv valgt at blive flygtninge.

Kort tid efter den episode skete den anden del af de refleksioner, der er grundlaget for værkerne i udstillingen. Saudi Arabien gav en robot med kunstig intelligens fuldgyldigt statsborgerskab. Robotten bærer navnet Sophia. Rent formelt har robotten flere rettigheder end Samara Sallam, men i virkeligheden har de to et skæbnefælleskab, da begge er fremmedelementer i andres liv og måske i deres eget liv.

Samara Sallam har blandt andet valgt at illustrerer det med en række silikone hoveder der bærer hendes ansigtstræk. Dem kan man flytte rundt på i udstillingen som man lyster. Sådan føler Samara Sallam, at hun selv bliver behandlet af myndighederne. Hun hører ikke til nogen steder.

Ud over hovederne består udstillingen af et flerdelt værk, som giver mindelser om en sønderreven krop, en lydinstallation, som er beregnet til at blive tolket af en robot med kunstig intelligens, og et lysbillede, hvis tekst er et grafiks udformet computerprogram.

Udstillingen får en ekstra dimension, hvis man investerer i den lille bog A[lie][nation], Statsløshed og robotter med kunstig intelligens som Samara Sallam har skrevet. Den er hurtigt læst, det kan sagtens lade sig gøre mens man sidder i en af museets stole, og så har man historien bag udstillingen.