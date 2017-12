Kunstens store bagmand er død

Roskilde fik glæde af Jens Pedersen fra 1969, hvor han flyttede til byen fra Hovedstaden. Han har blandt andet været med til at stifte 'Dampradioen', 'Kulturhuset' og været med i et hav af udvalg og nævn.

Det var først i forbindelse med sin 80-års fødselsdag i 2014, at han for alvor begyndte at trække sig tilbage fra de mange opgaver. Året inden havde han dog valgt at stoppe som formand for kunstforeningen.