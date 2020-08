Se billedserie Knægten her er næsten lige gået i gang med at lægge farver på sit tag. Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Kunsten at sætte farver på væggen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kunsten at sætte farver på væggen

Roskilde Avis - 26. august 2020 kl. 16:37 Af Tekst og foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Spraydåserne pumper maling ud på husmuren, og når den række børn og unge, der holder dåserne kigger sig omkring er det ikke for at spotte om, der er fare på færde, men for at se, hvor de to graffitikunstnere Jimmi Jacobsen og William Hjorth er henne, så de kan få hjælp og vejledning.

De to står bag en workshop, der er i gang på det gamle garveri på Eriksvej 40, hvor der bliver undervist i gadekunst.

- Vi har været med til at starte foreningen Roskilde i farver, der har til formål at skabe kunst og liv i det offentlige rum, siger Jimmi Jacobsen.

- Workshoppen giver børn og unge muligheder for at prøve at male graffiti med vejledning fra os.

- Det har der manglet i Roskilde, her har de unge ikke haft mulighed for at lære kunsten og reglerne omkring graffiti og gadekunst på en ordentlig måde.

Andet end papir

En af de unge, der er i gang med at spraye et værk på muren er 23-årige Vanja Holmaa:

- Det er første gang, jeg prøver at lave graffiti, det her er et godt tilbud med læring i, siger hun.

- Normalt sidder jeg bare og tegner på et lærred eller et stykke papir, så det er sjovt at prøve at lave et flot tag.

Børnene, der er i gang med spraydåserne, har en af forældrene med og de holder sig ikke tilbage med at rose initiativet.

- Det er super godt arrangement, hvor børnene kan få lov til at male på store flader, det er noget andet end at sidde med farveblyanter, siger Kia Fenger, der har sine to børn på seks og otte år stærkt beskæftiget med spraydåserne.

Noget man ikke må

Veninderne Freja Haupanen og Karoline April Fischer har også fundet ned til workshoppen på Eriksvej.

- Det er sjovt selv at få lov til at prøve, og at der samtidig er hjælp til at vise hvordan man gør, siger Karoline April Fischer.

- Jeg ville godt prøve at lave graffiti, så da Karoline spurgte om jeg ville med, så jeg det som en fed mulighed for prøve det. Det er som at være barn i en slikbutik og så man prøvet noget, som man eller ikke må, fortæller Freja Haupanen.

Graffiti og tags er ofte en udskældt kunstart, da mange af værkerne ender på steder, hvor det er ulovligt.

- Vi vil gerne have, at der kommer nogle gadegallerier i Roskilde, hvor det er lovligt at male, siger Jimmi Jacobsen.

- Der er mange unge, der gerne vil prøve, men de ved hvor de skal gå hen, der er ikke mange lovlige steder, og de er ofte svære at finde, og de steder ender mange gange med at være steder, hvor det er hashrygning, der dominerer og ikke kunsten.

- Vi prøver at få skabt Danmarks størst gadegalleri her på Eriksvej, og gerne andre steder i byen, siger Jimmi Jacobsen.

Det er Roskilde Kommune, der ejer det gamle garveri på Eriksvej, der også rummer spillestedet Paramount og amatørteateret Lo Specchio. Stedet skal også være afløser for graffitigården bag Gråbrødre Skole.