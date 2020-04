Se billedserie Keramiker Torben Nielsen har doneret et par af sine værker til Kunstsmedjens Take-Away-Art-projekt. Foto: Jan Partoft

Kunst til at tage med hjem

Roskilde Avis - 30. april 2020 kl. 07:48

Tekst og foto: Jan Partoft Lukket står der på indgangen til Kunstsmedjen på Musicon. Værkstederne- og udstillingsrummet er lukket på grund af den store corona-nedlukning. Men fra 1. maj har man mulighed for at købe et eller flere kunstværker fra stedets kunstnere. Det sker som take awy, hvor man i forvejen har bestilt det værk man vil købe.

- Vi har sat gang i projektet for at få penge til nogle af de udgifter vi har til at drive Kunstsmedjen, siger Erik Schwartzbart, der er frivillige i foreningen bag Kunstsmedjen.

- Kunstsmedjen er ikke dækket af de hjælpepakker, der er.

- I stedet for har vi fået vores kunstnere til at donere nogle værker, som vi kan sælge.

Stedet må ikke holde åbent på almindelig måde, hvor man kommer indenfor for at udvælge og købe kunst.

- Vi har i stedet for lavet en Take-Away-Art, hvor man finder og udvælger sig et værk på vores facebookside fra 1. maj, siger Erik Schwartzbart.

- Så kan man fra 1. maj og frem til 30 juni komme og hente det fra en luge i bygningen.

Ideen er blevet godt modtaget af de kunstnere, der er tilknyttet stedet.

- Vores medlemmer har fortalt om projektet til andre kunstnere, der ikke er med i Kunstsmedjen, og der er flere af dem, der også har doneret værker.

I de to dage, hvor kunsterne kunne indlevere værker, var der lidt liv i bygningen.

- Det har været hårdt ikke at kunne komme her i så lang tid, fortæller Jan Hermann, der er frivillig og kunstner i Kunstsmedjen.

- Jeg synes, at det er en fin ide med Take-Away-Art-projektet, for det kan være med til at holde stedet i live.

Man kan finde mere om projektet og den kunst der er til salg på www.kunstpåmusicon.dk og Facebooksiden KunstSmedjen på Musicon.

Efter de to dage, hvor KunstSmedjen havde åbent for donering er der afleveret mange værker.

- Vi har fået mere end 160 værker doneret. Det er jeg meget overvældet over, fortæller formanden for KunstSmedjen Tom Elmer Christensen.