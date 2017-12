Se billedserie Det nye kunstværk Ursuppen.

Kunst i grusgrav: donorer 400.000 til Ursuppe

Roskilde Avis - 14. december 2017 kl. 00:22 Af Tekst og foto: Anette Gundlach

Roskilde Festival donerer 400.000 kroner til kunstværket, Ursuppen, lavet af René Schmidt. Det bliver det tredje kunstværk i rækken, der skal stå i Milen ved Himmelsøen i Darup.

Værket bliver etableret i foråret 2018 og finansieres i et samarbejde mellem Roskilde Kommune og Roskilde Festival.

Byrådet har allerede i marts givet tilsagn til, at der bruges op til 500.000 kr. af de allerede frigivne midler til kunststrategien for Milen på betingelse af, at det søgte tilskud fra Roskilde Festival på 400.000 kr. blev opnået.

Dermed får strandgæsterne og traverne endnu et stykke naturkunst at betragte, når de sidder i sandet ved bredden af den nye badesø, ligger i en af shelterne eller tager sig en dukkert i det iskolde vand i den tidligere grusgrav.

Benspænd til kunstnerne

Kunstnerne har været stillet over for en række benspænd i den nye opgave. Det skulle både være et værk, der er overdækket, og som kan give læ i det åbne landskab og samtidig være et samlingspunkt i hverdagen og under festivalen. Derudover skal det opføres primært i beton, ligesom de øvrige værker i Milen, og det skulle kunne involvere brugerne på en eller anden måde.

Ursuppen rummer også en bearbejdning af Milens historie i form af en fortælling om sten og deres forvandling, som også er udgangspunkt for det grus, der er blevet gravet i området i årtier.

Samtidig med at værket inviterer til at blive brugt, er det også meningen andre kan være med i skabelsen og efterfølgende kan ændre dele af værket. Blandt andet er der et mindre element i skitseforslaget, som er inspireret af computerspillet Minecraft. Her kan man bygge videre på værket, som dermed vokser og udvides med tiden.