Se billedserie Timm Schiander, direktør for Nordea i Roskilde. Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Kunder ønsker corona-besked: Banker har fået ekstra travlt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kunder ønsker corona-besked: Banker har fået ekstra travlt

Roskilde Avis - 30. marts 2020 kl. 10:40 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens Corona-krisen har sat store dele af samfundet i stå, har bankerne fået ekstra travlt. Både private kunder og virksomhederne har nemlig brug for at få besked om, hvordan de står i denne helt ukendte situation.

Sådan lyder de enslydende meldinger fra de to største pengeinstitutter i Roskilde, som er Nordea og Danske Bank, der samtidig er en videreførelse af byens historiske pengeinstitutter.

Nordea på hjørnet af Hersegade og Algade er en fortsættelse af den gamle Landbobank, Privatbanken, SDS, Andelsbanken og en del af den krakkede Roskilde Bank.

Danske Bank ved Stændertorvet bygger på Roskilde Sparekasse, der en gang var byens førende pengeinstitut, suppleret med Bikuben, Girobank og Handelsbanken.

Gode råd og en advarsel

Hos Nordea forklarer direktør Timm Schiander, hvorfor der er lukket rent fysisk:

- Vi har gjort det for at reducere risikoen for smitte af hensyn til både kunder og medarbejdere. Men samtidig har vi intensiveret rådgivning på telefon og sikret de elektroniske løsninger.

- Vi ved, at mange af vores kunder fortsat har behov for at tale med en rådgiver - måske endda særligt i denne tid. Det kan selvfølgelig stadig lade sig gøre. Nu blot via telefonen eller online, siger Timm Schiander.

Banken lover en håndsrækning til kunder, der kommer økonomisk i klemme under krisen. F.eks. med et bevilget overtræk, udskydelse af en låneydelse eller afdragsfrihed på et boliglån. Det kan også være en anden individuel løsning for at skabe ekstra luft i økonomien.

Nordea Roskilde advarer samtidig mod skruppelløse kriminelle, som forsøger at udnytte især de ældre, f.eks. gennem falske webbutikker, der lokker med lidt for gode tilbud, hvis blot folk vil udlevere deres personlige oplysninger.

- Jeg vil derfor gerne opfordre alle til at være ekstra opmærksomme i den kommende tid. Bevar en sund skepsis og husk, at du aldrig må udlevere dine NemID-oplysninger eller adgangskoder, lyder rådet fra direktør, Timm Schiander.

Hjælper og rådgiver

Hos Danske Bank på Stændertorvet har filialdirektør Mia Nygaard og hendes medarbejdere også fået ekstra travlt:

- Vi støtter kunderne og har i denne situation en individuel snak med dem om, hvad de har brug for. Muligheder og løsninger afhænger naturligvis af den enkeltes situation, men vi gør alt for at hjælpe bedst muligt. Vi opfordrer til at tage kontakt til banken og få et onlinemøde om deres konkrete behov.

- Vi får også henvendelser fra boligejere, der spørger ind til renterne i øjeblikket. Den seneste tids udsving i renterne ændrer imidlertid ikke på, at vi fortsat har meget lave renter, så der er stadig gode muligheder for at få en lav fast rente.

Eksempelvis tilbyder vi boligkunder bevilget overtræk, udskyde ydelsen på et lån i op til seks måneder og udnytte afdragsfrihed. Kunder med forbrugslån/billån kan også få bevilget overtræk, udskydelse af ydelser, forhøjelse af faciliteter og forlængelse af løbetiden.

Hos erhvervsafdelingen er der ligeledes travlt med at finde løsninger, så firmaerne fortsat har penge til driften.