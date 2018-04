En medarbejder hos Friluftsland i Karen Olsdatter Stræde fik formodentlig forhindret et butikstyveri ved at bortvise to mænd, der havde en russerpose.(Foto: Jan Partoft)

Kunder med russerpose bortvist

Onsdag lige efter klokken 11 var to mænd kommet ind i forretningen, og en af butikkens ansatte bemærkede, at de bar på en russerpose. De to blev bedt om at forlade stedet med det samme, selv om de brokkede sig over den besked.