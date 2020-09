Kun udendørs besøg på bosteder og plejehjem

Indsatsen for at begrænse smitten med corona-virus har fået Roskilde Kommune til at genindføre besøgsrestriktioner på kommunens plejehjem og udvalgte bosteder. Det sker for at følge de nye midlertidige regler som Social- og Indenrigsministeriet har indført.