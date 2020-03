Kun ny Golf om søndagen - VW-Roskilde halverer åbent hus

Volkswagen i Roskilde skulle i denne weekend have haft et stort åbent hus, hvor den nye Golf 8 skulle være præsenteret både lørdag og søndag hos virksomheden på Industrivej.

Men for ikke at bidrage til spredningen af corona-virus aflyses det store arrangement og gennemføres kun i begrænset omfang søndag.

- Vi går over til normal åbningstid med nødbemanding, og låser bilerne af.

- Vi har dispensere med håndsprit ved indgangen, og vi låser den ene dør, så trafikken går én vej gennem huset. Samtidig vil vi henstille til, at folk går ud og trækker lidt frisk luft, hvis vi bliver for mange, siger direktør i VW Roskilde, Peter Hansen.

- Men bilerne står her, og man er velkommen til at komme og tage en prøvetur, siger Peter Hansen.

Han henstiller dog til forståelse for, at alting kan tage lidt længere tid end normalt på grund af, at der kun er nødbemanding.