Skiltet var allerede kommet op, da lokalerne for et par år siden var blevet lejet ud til ejerne af Moehr i Skomagergade. Men de sprang fra i sidste øjeblik, da økonomien alligevel blev tvivlsom. (Arkivfoto: Per Rudkjøbing)

Kun ét bud på restaurant i det gamle rådhus

Gennem flere år har forsøget på at åbne restaurant eller café i lokalerne under den gamle byrådssal givet anledning til mange uenigheder.

Kommunen har brugt adskillige millioner på et indrette et flot lokale i stueetagen.

Konkurrenceforvridning De restauratører, der har set på det, har hidtil sagt, at det var for dårligt indrettet til, at de kunne få en forretning ud af det. Derfor har det i flere år været umuligt at få lejet lokalerne ud.

Derfor er den krævede husleje i denne sidste omgang blevet fastlagt af professionelle branchefolk, så kommunen ikke kunne blive anklaget for at favorisere hverken den ene eller den anden.

Et spisested, der kan servere mad og drikke, anses som afgørende for at få god gang i det forsamlingshus, som kommunen også har indrettet i det tidligere rådhus i et forsøg på at skabe ekstra liv på- og omkring Stændertorvet.