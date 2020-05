Send til din ven. X Artiklen: Kulturen skyder frem gennem corona-panseret Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kulturen skyder frem gennem corona-panseret

Roskilde Avis - 04. maj 2020 kl. 02:48 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kulturlivet er sat helt i stå, men nu er der små forårstegn på at det ikke er dødt. Der spirer mange ting frem på Kulturstrøget, som man kan nyde udendørs. Kulturstrøget strækker sig fra Domkirken via Stændertorvet, Palæstræde, Sankt Ols Gade og Stræde, Klosterstien til Roskilde Bibliotek.

Roskilde Domsogn

Midlertidigt udendørs andagtsrum.

Når vi ikke kan komme ind i kirken, må kirken komme ud til dig. Ved et lille alter på Gråbrødre Kirkegård, kan du tænde lys, bede en bøn og sidde med dine tanker i stilhed.

Tid/sted: 8.-31.maj 8.00-20.00 - Gråbrødre Kirkegårds åbningstid. Åbner meget symbolsk St. Bededag - for maks. 10 ad gangen med god afstand.

Derudover kan "dagens ord" og søndags gudstjenesten fra Domkirkens præster findes på hjemmesiden www.roskildedomkirke.dk og Domkirkens facebook profil.

Tanketræer

På Stændertorvet foran Byens hus: Del tanker og behov med hinanden.

Som mennesker har vi brug for at lytte og blive lyttet til. Og du kan nu dele deler dine tanker og behov med andre via de otte opstillede tanketræer foran det gamle rådhustårn. Hvad tænker du? Hvad har du behov for? Skriv en seddel og hæng den op så den kan inspirere og motivere.

Byens hus vil løbende samle op på de temaer, der opstår og søge at finde lokale løsninger på lokale behov.

#Alletiderstanker #tanketræer.

Samtidslyde

Lyt til podcasts fra Museet for Samtidskunst.

Ormehuller, fyrværkeri, whistlebloweren Li Wenliang og musik som tidsrejse er emner, som de fem kunstnere i Museet for Samtidskunsts lydværker Isolationskunst berører. Kunstnerne har alle på en uge skabt værker til serien, som handler om, hvordan Corona-situationen isolerer mennesker i deres hjem over hele verden. Kunstnerne er Irina Jasnowski Pascual og Tyler Berrier fra New York og Tennessee, Xiaoshi Vivian Vivian Qin fra Kina, Sandra Mujinga fra Oslo, C.Y. Frostholm fra København.

Lyt til lydværkerne på http://samtidskunst.dk/Podcast.

Genopdag byen

Selvom man lige nu ikke kan komme ind og se udstillinger på museet, står man faktisk midt i, og er en del af, museets største udstilling, nemlig Roskilde. Museet inviterer en til at genopdage byen ved at fortælle om et sted i byen, som betyder noget for en. I haven ved siden af museet kan man skrive det ned på en lille seddel og hænge den i det store træ. Her kan man også læse, hvad andre har skrevet og gå videre ud og genopdage Roskilde.

Perlevenner

#detblivergodtigen - Sæt en perleplade op ved Algade 31 eller Bibliotekshaven

Indimellem kan man godt trænge til at blive mindet om, at det bliver godt igen. Derfor inviterer Algade 31 og biblioteket borgerne til at lave en perleplade formet som en regnbue og hænge den op i et træ ved Algade 31 eller i Bibliotekshaven. Da regnbuen den seneste tid er blevet brugt som symbol på, at #detblivergodtigen. Du kender træet på det røde bånd, der er bundet omkring det.

Spøgelsestur

LIVE Ghost Walk med Roskilde Bibliotekerne og Visit Roskilde på Facebook

Roskilde Bibliotekernes Tonny Larsen inviterer alle levende og døde med på jagt efter Roskildes spøgelser via live sending på facebook. Kig med, hvis man tør! Arrangementer er blevet til i et samarbejde med Visit Roskilde og man kan følge med på begge steders facebook-kanaler.

Onsdag 6. maj klokken 19 til 19.30 på Facebook: https://www.facebook.com/events/516913782314530/

Mere på vej

Derudover kan man også tage på en virtuel rundtur i udstillingen hos Kunsthuset Palæfløjen på Youtube, Kulturstrøget har en Corona Camino og forfatterinterviews, Alsang Live stream på vej og meget mere. Man kan holde sig opdateret på kulturhusenes facebook- og hjemmesider for mere information.