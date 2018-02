Se billedserie Biolog og sanger Johan Olsen i gang med sin Kat Talk på Roskilde Katedralskole. Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Krystalklar tale Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Krystalklar tale

Roskilde Avis - 13. februar 2018 kl. 00:10 Af Tekst og foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskilde Katedralskole har ladet sig inspirere af Ted Talk, der er vidensdeling på internettet, hvor alle former for emner bliver behandlet af fagfolk, som forstår at formidle deres viden på en forståelig måde. Kat Talk kalder gymnasiet deres version af fænomenet.

Torsdag eftermiddag var det Johan Olsen, der stod for en omgang Kat Talk. I den brede offentlighed er han mest kendt som forsanger i Magtens Korridorer, men han er også forsker og biolog med speciale i proteinkrystallografi. Det var sidstnævnte emne, han talte om på Katedralskolen.

- Selv om det er et tørt emne, kan man godt formidle det på en interessant måde, siger Johan Olsen.

- Jeg har jo det privilegium, at jeg ikke skal fylde pensumstof på de unge, så jeg kan bruge alle højdepunkterne i mit foredrag og springe alt det kedelige pligtlæsning og udenadslære over, som også er en stor del at faget.

- Det skader jo heller ikke, at jeg er vant til at stå på en scene foran mange mennesker og er vant til at optræde. Musik er også en slags formidling.

Da Johan Olsen gik på scenen, var han hurtig til at gribe de unges opmærksomhed med en lille historie om, hvorfor han stod og flagrede med en pegepind i stedet for et moderne laserpen, og han fortsatte ved at koble dagligdags hændelser til foredragets egentlige emne proteinkrystallografi.

Om Kat Talk

Inspireret af Ted Talks lancerede Katedralskolen foredragsrækken Kat Talk i 2015. Siden har mange personligheder lagt vejen forbi Holbækvej og skabt debat, perspektiv og overraskelse: Rufus Gifford, Jakob Sheikh, Anja Andersen, Mogens Lykketoft og Emma Holten for blot at nævne nogle få.

Foredragsrækken foregår udvalgte torsdage fra 15.10-16.10. Kat Talks er målrettet elever, men er man interesseret, er man velkommen til at kontakte skolen og få en plads.

Se, hvilke Kat Talks der er på programmet dette skoleår på skolens hjemmeside.

roskildekatedralskole.dk/oplev-skolen/kat-talks/