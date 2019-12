Per Henrik Brask er en af Roskildes mange cykelentusiaster, der også er begejstret over, at Tour de France nu kommer til byen. (Arkivfoto: Erling J.)

Kronik af Per Henrik Brask: Roskilde må træne til Touren

Roskilde Avis - 03. december 2019 kl. 14:30 Af Per Henrik Brask Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Tour-starten er en vinder-sag", mener redaktør Torben Kristensen i sin ugentlige kommentar hos Roskilde Avis.

Ja, vist men ingen vinder uden træning og forberedelse, vil jeg gerne tilføje. For jeg er helt enig i, at Roskilde står med en vindersag, men vi skal have et klart mål for, hvad resultatet - hvad Roskildes output - skal være.

Torben Kristensen påpeger sin egen situation som 'ret inhabil' i forhold til glæden ved at få en etapestart i Tour de France til Roskilde.

Som cykelentusiast, tidligere direktør i Danmarks Cykle Union og med et tæt venskab med initiativtager og direktør for Grand Départ Copenhagen Denmark 2021, Alex Pedersen vil heller ikke jeg påpege mig objektivitet, når det kommer til begejstring om, at verdens største årligt tilbagevendende sportsbegivenhed lægger vejen forbi Roskilde.

Enestående chance

Når Roskilde i 2021 således lægger veje og kulisser til Tour de France, står vi som by med en ganske enestående chance for at kapitalisere på begivenheden. Nok er det "en vindersag" særligt med den rette forberedelse, og vi har stadig halvandet år, men vi skal i gang med at træne, planlægge og sætte os mål for, hvad vi som by skal have ud af Tour-starten.

Vil vi holde fest, ønsker vi at vise byen frem for mere turisme og for at tiltrække nye borgere eller er det nærmere øget omsætning i butikker og erhvervsliv, vi går efter. Der er ikke et modsætningsforhold disse målsætninger.

Jeg synes klart, vi både skal holde et kæmpe og langvarigt kalas og stolt fremvise byen. Jeg mener også, at vi - Roskilde - ubetinget skal have ambition om at kapitalisere på begivenheden. At vi skal have positivt Return On Investment.

Hvor meget Roskilde får ud af vores investering og indsats, og hvordan det måles, behøver ikke være en akademisk eller teoretisk øvelse. Vi skal blot være helt klare i mælet om, hvad der er hensigten og så måle på det.

På den store klinge

Roskilde er ganske erfaren med at huse og afholde store events med festivallen som vores egen årligt største enkeltstående begivenhed. Læg dertil fx andre cykelløb som en etapestart i årets Post Nord Danmark Rundt eller para-VM for nogle år siden.

I 2012 var starten af Giro d'Italia henlagt til det midtjyske - dette cykelløb, som er det næststørste i verden, er herningenserne med rette stadig beærede over at have lagt muld til.

Men tro mig; det er blot små arrangementer sammenlignet med, hvad der rammer os 3. juli 2021. Undskyld mit franske, men at være værtsby for en Tour de France-start er ikke et 'engangs-knald'.

Lad os geare op og starte både fest og forberedelse nu. Jeg forudser, at de kommende 18 måneder kommer til at flyve af sted i forhold til målfastsættelse og ikke mindst planlægning frem mod Tour-starten. Hvis jeg har det mindste ret i denne antagelse, så er det blot - tillad mig at bruge endnu en cykelmetafor - at komme op på den store klinge.

Det glæder mig, at Roskilde Avis både holder os i ørerne og samtidig minde os om, hvilken enestående vindersag, vi har.

Per Henrik Brask, cykelbegejstret roskildenser.

Blå bog

Per Henrik Brask er 53 år og opvokset i Roskilde, hvor han blev uddannet i en bank.

Som cykelentusiast, træner og ekspert har han arbejdet på ledelses- og bestyrelsesniveau med flere professionelle landevejscyklehold.

I en periode var han direktør i Danmarks Cykle Union.

Samtidig har han skrevet syv bøger om cykling og to om skiløb.

Om vinteren er han på Go' Morgen Danmark hos TV2, når emnet er ski, grej og skidestinationer.

I de seneste år har Per Henrik Brask arbejdet som interimleder med virksomheder, der skal have revitaliseret forretningen og deres forretningsområder.