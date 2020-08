Se billedserie I Provstehaven er der god plads, og her vil et nyt besøgscenter til domkirken ikke komme til at ødelægge fredede eller bevaringsværdige bygninger.

Kronik af Kurt Buchtrup: Bedre besøgscenter i Provstehaven

Roskilde Avis - 16. august 2020 Af Kurt Buchtrup

Roskilde Domkirke og de mange besøgende fortjener et ordentligt besøgscenter.

Alle, som har været i et moderne indrettet besøgscenter, ved godt, hvordan den samlede oplevelse af en seværdighed virkelig bliver løftet.

Det er samtidig forståeligt, at initiativtagerne til besøgscenteret ser sig omkring i nærheden af Domkirken for at finde en egnet bygning. Men virkeligheden er bare den, at langt de fleste af disse bygninger er enten fredede eller erklæret bevaringsværdige i højeste kategori.

Så JA til besøgscenter, men NEJ til at det skal være på bekostning af bygninger, som vi skylder eftertiden af bevare.

Teknisk Skole

Den gamle tekniske skole bag det gamle røde rådhus, hvor kommunen tidligere har haft sin økonomiske forvaltning, er en undtagelse.

Den er ikke fredet, og her kan tilbygges båder trappe- og elevatortårn m.v. Den burde vel opfylde alle ønsker, og det ved både initiativtagerne og kommunen.

Alligevel rettes blikket fortsat og stædigt mod Duebrødre Hospital, selv om det ligner en dårlig nødløsning.

Samtidig er det synd og skam for den gamle bevaringsværdige bygning, som i givet fald næppe kan undgå en gennemgribende ombygning, og i værste fald tilbygninger. For mig er det stadig en gåde, at man overhovedet kan få den tanke at sende langt over 100.000 besøgende op på Duebrødre Hospitals gamle loft.

Husarstalden i Palæstræde er ligeledes blevet nævnt - og gerne for mig, men tillad mig at bringe yderligere en mulighed på banen.

Måske kan initiativtagerne ikke se skoven for bare træer, og det mener jeg ret bogstaveligt.

Ved Konventgården

Roskilde Domsogn gennemførte i 2010 et særdeles vellykket byggeri ganske tæt på Domkirken: Konventgården, som er et kombineret menighedshus og administrationsbygning.

I den forbindelse blev nogle kvadratmeter af den gamle Provstehave benyttet, og den bestående have er skønsmæssigt på omkring 4.000 kvm.

Kunne der ikke blive plads til en tilbygning til menighedshuset i nordlig/østlig retning - en tilbygning i samme stil som den nuværende bygning?

Provstehaven er formentlig ukendt for 98% af byens befolkning, fordi den i dag ligger godt gemt bag høje stengærder med yderligere en høj hæk. Ingen vil efter et byggeri overhovedet kunne ane dets eksistens set udefra.

Indgangen til besøgscenteret skal i så fald være fra Konventgården, og det vil være et ret begrænset indgreb i den nuværende bygning at benytte adgangsdøren til mødesalen, og derefter lade de besøgende bevæge sig ned af en trappe til en kælder med moderne publikumsfaciliteter.

Derefter fortsættes i kælderniveau i østlig retning til det egentlige besøgscenter, som kreative arkitekter vil forstå at tilpasse omgivelserne.

De besøgende vil få tilføjet en ekstra oplevelse ved at gå under Absalonsbuen til besøgscenteret - eller ved at gå den anden vej rundt.

Jeg vil ikke lægge skjul på at min primære interesse i denne sag er at friholde Duebrødre Hospital for et besøgscenter.

Ejendommen har sin helt særlige historie, som jeg har beskæftiget mig med, og du kan læse om ejendommen på hjemmesiden Roskildesudvikling.dk - find Stændertorvet og vælg Duebrødre Hospital.