Kathrine Krone må på afstand planlægge kommende aktiviteter i Byens Hus, men hun savner den fysiske kontakt og direkte samtale med andre mennesker.

Krone i Byens Hus: Savner mødet med folk

Roskilde Avis - 29. marts 2020 kl. 00:08 Af Tomas Skov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Byrådet bestemte i oktober 2014, at Byens Hus i det gamle røde rådhus på Stændertorvet skulle fungere som: "et permanent folkemøde, en forpost for alle kommunens aktører, en katalysator for byliv og et sted for studerende."

Roskildes nye forsamlingshus startede i sin nuværende form 15. maj 2015, og det blev i stigende grad indtaget som et kulturelt samlingssted og et moderne medborgerhus, der summer af arrangementer og liv. Igen i 2019 blev de tidligere rekorder slået med knap 3.000 arrangementer i huset fordelt over året.

Demokratisk udfordring

Al denne aktivitet ligger i sagens natur ret stille med for tiden. Byens hus er, som så meget andet, lukket for besøgende, og sekretariatschef Kathrine Krone arbejder hjemme fra lejligheden på Islands Brygge i København.

- Jeg er jo så heldig at være gift med en skolelærer. De er i høj kurs for tiden, siger den hjemmearbejdende, mens et af hendes børn gemmer sig under hendes stol.

Det er en udfordring at vedligeholde noget så fysisk tilstedeværende som Byens hus, når man ikke kan befinde sig i det. Aktuelt sidder hun blandt meget andet med månedsplakaten for april, hvor de mange initiativer og møder nu skal omtænkes til virtuelle aktiviteter, der ikke foregår fysisk.

- Jeg tænker meget over, hvad det betyder for vores demokrati og medborgerskab. De steder, hvor vi forsamles, er lukkede, og al den åndelige føde og de tilfældige møder finder slet ikke sted på samme måde, siger hun.

Savner det fysiske møde

Indtil hun atter kan vende tilbage til den vante arbejdsdag med kollegerne i Byens hus, holder Kathrine Krone Messenger-møder med medarbejdere, besvarer mails og planlægger Frivilligugen og Golden Days i efteråret, hvor corona-pandemien forhåbentlig fylder væsentligt mindre i hverdagen.

Men selv om meget kan klares foran skærmen, så udstiller corona-tiden også, hvor meget det fysiske møde betyder.

- Det bliver helt klaustrofobisk kun at være i sin telefon, sin pc og sit hus. Jeg savner det rum, hvor jeg kan gå ind og opleve det, jeg ikke vidste jeg ville opleve.

- Vores kroppe er bygget til at bevæge sig, og jeg kan godt lide at give hånden og klappe folk på skulderen. Det bliver meget tydeligt for mig, hvor meget vi er vores krop, siger Kathrine Krone.