FORSyningen skal nu undersøge, om spildevand fra Lejre kan kobles på rensningsanlægget ved Rørmosen - uden at øge risikoen for forurening af Roskilde Fjord. (Arkivfoto: Erling J.)

Kritik af samarbejde om spildevand: Frygter overløb fra Lejre ved Rørmosen

Et stort mindretal i Roskilde Byråd kritiserede på det seneste møde planerne om et samarbejde med Lejre Kommune, der gerne vil lede en del af sit spildevand ud gennem det store rensningsanlæg Bjergmarken ved Rørmosen.

Men et flertal bestående af Socialdemokratiet, DF, Konservative og Radikale ville gerne arbejde videre med en plan indenfor FORS om at samle mere spildevand i et eksisterende rensningsanlæg.

For meget overløb

Repræsentanterne fra de kritiske partier argumenterede med, at der allerede nu ved kraftig regn er overløb på anlægget ved Rørmosen. Dvs. at der ledes urenset spildevand ud i Roskilde Fjord, når der kommer så store mængder, at rensningen ikke kan følge med.