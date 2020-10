Se billedserie Haldirektør René la Cour Sell har måttet skære dybt for at tilpasse omkostninger til indtægter.

Krisens muligheder: Kongrescenter overlever på nødblus

Roskilde Avis - 26. oktober 2020 kl. 08:23 Af Tekst og foto: Tomas Skov Kontakt redaktionen

- Corona har ramt os hårdt, og fordi vi er ejet af Roskilde Kommune, kan vi ikke komme i betragtning til statslige hjælpepakker. Så vi skal klare de udfordringer selv. - vi skal selv finde besparelserne og selv tilpasse omkostningerne, fortæller direktør i Roskilde Kongrescenter, René la Cour Sell.

Få dage efter nedlukningen og tvangshjemsendelsen i april søgte og fik han tilladelse til at indlede en række afskedigelser af personalet med henblik på at justere omkostningerne til de hastigt faldende indtægter.

- Vi har sagt farvel til en række medarbejdere - og det var vel at mærke ikke medarbejdere, vi havde lyst til at sige farvel til. Men nu kan vi levere det, vi skal levere og alligevel hænge sammen, fortæller direktør i Roskilde Kongrescenter, René la Cour Sell, der har måttet reducere det samlede personale fra 30 til 17 medarbejdere.

Væk på den lange bane Alt det Roskilde Kongrescenter normalt lever af - messer, store koncerter og større idrætsbegivenheder - er blevet umuligt at gennemføre under de nuværende restriktioner. Og det er ikke noget, der går over lige foreløbig.

- De arrangementer er væk, og de er væk på den lange bane. Vi har aflysninger helt frem til slutningen af 2021, fortsætter direktøren.

Den tre måneder lange hjemsendelsesperiode blev brugt til at renovere på i kongrescentret og dets satellitter i Viby, Himmelev og Vor Frue.

- Bænke er slebet ned og lakeret, og der er malet i alle krogene, så der har aldrig været pænere. Vi har virkelig været i detaljen, forsikrer René la Cour Sell.

Mange bække små Kongrescentret tilpasser sig nu den nye virkelighed med en lang række 'mindre' arrangementer, for der er heldigvis også noget, der trækker i den rigtige retning.

- Under de nuværende restriktioner kan hotellerne ikke gennemføre deres mindre arrangementer, så de rykker i stor stil til os. Det er ikke de samme penge, men det hjælper, fortæller direktøren, der stadig kan huse begivenheder med op til 500 deltagere.

Samtidig har koncertstedet Gimle kun have koncerter med op til siddende 115 gæster, hvilket har rykket en række koncerter til kongrescentret.

Således er der fortsat masser af koncertoplevelser på plakaten i Roskilde Kongrescenter, herunder Rugsted & Kreutzfeldt, Carpark North, Alex Vargas og Burhan G. Mere stilfærdige kulturarrangementer inkluderer foredrag med blandt andre Eske Willerslev, Rufus Gifford & Søren Pind, Svend Brinkmann eller Jan Mølby.

- Det har resulteret i mange, kreative løsninger. Forleden havde vi fx Jacob Dinesen, der spillede to gange træk samme aften, fortæller direktøren.

Kulturliv på trods Dermed har den stærkt reducerede stab rigeligt at se til, for trods corona-restriktionerne oplever René la Cour Sell, at appetitten på kulturelle oplevelser er uændret.

- Kulturlivet blomstrer på trods. Der er en tørst efter kulturelle oplevelser, som tilsidesætter alting, og vi kan heldigvis overholde alle restriktionerne, forsikrer direktøren, som nu må se muligheder i den virkelighed, der er blevet ham til del.

- Den her periode er også en chance. Vi skal gøre os relevante for de kunder, som af historiske årsager hidtil har lagt deres arrangementer andre steder. Det får vi en masse positiv feedback på, og det skal vi forstå at udnytte, siger han.