Se billedserie Lars Lindskov (K) har foreslået forhandlinger med ledere og alle ansatte i Roskildes skoler om en aftale, der kan få undervisningen til at fungere bedre. Foto: Pia Tromborg

Konservativt forslag godt modtaget: Joy med på lærer-forhandlinger - SF glæder sig

Roskilde Avis - 20. november 2017 kl. 16:02 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Arkivfoto: Erling J.

De Konservatives forslag dagen før kommunevalget, om at Roskilde igen skal forhandle med sine ledere, lærere og andre personale-grupper på skolerne, for at få dem til at fungere bedre, bliver godt modtaget.

Borgmester Joy Mogensen (S) er klar til at følge den konservative opfordring om at indkalde til nye forhandlinger for at få højere motivation hos alle grupper som forudsætning for en bedre undervisning.

- Jeg konstaterer, at det er nye toner fra De Konservative, som ellers har ment, at den slags aftaler med lærere og andre personale-grupper ikke var nødvendige.

- Men vi skal have alle partier, der indgår i budget-forliget for 2018, med på denne ide, hvis der skal ske noget hurtigt. Heldigvis har jeg også hørt, at andre partier, er med på, at der bør ske noget.

- Så lad os endelig gøre et forsøg igen, siger en imødekommende borgmester.

Glædelig nyhed

Jan Bjergskov, der er nummer to på SF's liste ved valget til byrådet og i mange år har arbejdet indenfor skolesketoren, glæder sig.

- Lige siden lockout'en mod lærerne i 2013 har vi arbejdet for at få rettet op på skaderne i Roskildes skoler. I kommunens budget for 2013 havde vi fået indføjet en aftale med lærerne som et vigtigt punkt, men af forskellige grunde mislykkedes det.

- Nu fornemmer jeg hos alle partier en voksende forståelse af, at vi ikke kan få kvalitet i vores folkeskoler uden sådan en forståelse med lærerne og andre ansatte. Det lover godt.

- Men hvis det skal lykkes, kræver det også flere penge, samt at alle partierne i det nye budget-forlig er med.

- Vi kan passende tage sådan en aftale med skolernes ansatte med, når det nye byråd efter valget alligevel skal ind og se på skoleområdet, fordi man har glemt at afsætte nok penge til specialundervisningen. Så kan vi kalde det for 'en skolepakke', siger Jan Bjegskov.

Venstres leder i byrådet Bent Jørgensen mener, at arbejdet i Roskildes skoler styres udmærket i dag ud fra det 'administrations-grundlag', som kommunen har lavet.

- Men hvis nogen ønsker forhandlinger om en ændring, er vi da klar til at diskutere det. Men først må vi have et konkret forslag at forholde os til, siger han.

