Mogens Hallager og De Konservative ønsker, at et nyt stadion i Roskilde skal være en del af en samlet idrætsby omkring Møllehusvej. Her ses den konservative idrætsordfører (tv.) sammen med formanden for Kultur- og Idrætsudvalget Claus Larsen (S)q

Send til din ven. X Artiklen: Konservative ønsker: Stadion i en idrætsby Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Konservative ønsker: Stadion i en idrætsby

Roskilde Avis - 20. august 2020 kl. 09:51 Af Foto: Jørgen Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Lad os bygge en hel ny idrætsby ved Roskilde-hallerne og Rådmandshaven, så kan et nyt stadion kan være en del af sådan et samlet projekt.

Sådan siger det konservative medlem i Kultur- og Idrætsudvalget, Mogens Hallager, efter at Venstre har foreslået en ny plan om et stadion på hjørnet af Møllehusvej og Rådmandshaven.

- Vi ønsker ligesom i den tidligere plan om et nyt stadion, at det bliver i et offentligt-privat partnerskab. Så står en professionel udvikler står med ansvaret, og kommunen slipper for med at stå for ansvaret som bygherre, hvilket jo mildt sagt ikke er gået særligt godt ved svømmehallen.

Mogens Hallager er selv fodboldfan og mener, at Roskilde må skabe noget med kvalitet, når den gamle idrætspark skal erstattes.

- Vi er enige med Venstre om, at stadion skal være kommunens og ligge i Rådmandshaven. Det er også fint, at V nu genfremsætter vores gamle forslag om at forvandle den kedelige parkerings-plads ved Roskilde-hallerne. Her kan være et grønt parkeringshus som ved Sortebrødre Plads.

- Vi har fået et fantastisk område ved Kildegården med indendørs gymnastik og idræt, og et nyt stadion kan placeres, så det hænger sammen.

I samarbejde med hallerne

- Her skal også være plads til andre idræts- og sportsgrene og samt overnatnings-faciliteter, der kan bruges i forbindelse med store arrangementer som koncerter, stævner eller udstillinger i Roskilde-hallerne, mener den konservative sportsordfører.

- Vores oprindelige model med salg af byggeretter, så kommunen ikke har udgifter ved et nyt stadion, skal vi fastholde. Det skal være i en større skala, end Venstre i første omgang har lagt op til, så vi kan få et stadion til 1. division - eller endda Superliga.

Mogens Hallager mener, at arealerne ved Ringstedgade og ud til Møllehusvej ved rundkørslen på Helligkorsvej også bør inddrages.

- Nu har kommunen to gange i foråret prøvet at sælge området ved rundkørslen Kildegården uden held.

- Lad os få indtænkt de mulige boliger i et samlet projekt, der er stort nok til, at en mulig investor kan se mulighederne, og stadion ikke kommer til at koste penge for kommunen.

Stadion for alle

Hallager og De konservative mener ligesom Venstre i, at et nyt kommunalt stadion skal være for alle fodboldklubber. Roskilde Garden skal kunne bruge det til tattoos, mens Gimle og hallerne ligeledes kan afvikle større koncerter eller andre arrangementer på stedet.

- Med en gennemtænkt løsning kan et nyt stadion fungere som samlingssted for store kultur- og musik-arrangementer. Faktisk kan vi få en af de største arenaer uden for København, hvilket kun understøtter Roskildes tiltrækningskraft som oplevelsesby, forklarer Mogens Hallager.