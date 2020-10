Konservative ønsker: Bedre belysning af besøgscenter

Lars Lindskov (K) ønsker en bedre belysning af mulighederne, før UNESCO-besøgscentret bare rykker ind på et mørkt loft.

Roskilde Avis - 21. oktober 2020 kl. 14:07 Kontakt redaktionen

Lars Lindskov og De Konservative i Roskilde Byråd ønsker en nærmere undersøgelse af mulighederne for at placere domkirkens fremtidige UNESCO-besøgscenter, før de siger Ja til at indrette det oven på Byens Hus i det gamle Duebrødre Hospital.

- Jeg ønsker andre muligheder belyst, inden man bare flytter ind på et mørkt loft, hvor man kun kan se domkirken ud af nogle små vinduer, forklarer Lars Lindskov.

- Nu skal vi jo også have flyttet Vikingeskibsmuseet, så det bliver mindre udsat for fremtidige oversvømmelser.

- Måske kunne man finde en form for fælles løsning, så disse to fantastiske attraktioner kommer til at spille bedre og nærmere sammen, forklarer Lars Lindskov.

- Jeg synes simpelthen, det er alt for ydmygt og uambitiøst bare at rykke ind på et loft, når det handler om en attraktion i verdensklasse. Vi må afprøve andre muligheder mere grundigt, inden vi slår os til tåls med det første - og langt fra bedste - projekt, forklarer den konservative leder i Roskilde Byråd.