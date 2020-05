Komponist fylder 85

Oprindelig kommer Timothy Baxter fra London. Han musikalske karrierer begyndte i en tidlig alder, da han allerede som 8-årig var kordreng i kirken. Hans forældre sørgede for at han fik undervisning i sang, klaver og cello. Som 15-årig fik han ansvaret for kirkemusikken, når organisten var fraværende. Siden blev han uddannet i klaver og komposition fra The Royal Academy of Music.