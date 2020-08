Se billedserie Jan Herskov, formand for Dansk Folkeparti i Roskilde.

Kommunevalget i Roskilde: Ny alliance mellem DF og LA

Roskilde Avis - 05. august 2020 kl. 09:58

Op til næste kommunevalg i efteråret 2021, har Dansk Folkeparti og Liberal Alliance i Roskilde indgået et valgteknisk samarbejde, der forøger begge partiers chance for at få valgt medlemmer til byrådet.

Ved sidste valg i 2017 fik DF valgt tre medlemmer - Merete Dea Larsen, Gitte Simoni og Karsten Lorentzen - men LA ikke kom ind dengang. Siden har partiet dog fået tilgang fra Venstre af Lars-Chr. Brask, der nu et dets repræsentant på rådhuset ved Køgevej.

Begge partier understreger, at de langt fra er enige om alt, men det handler om, hvor ens stemmer ender - hvis man ikke selv kan få gavn af dem.

- Når man indgår teknisk valgforbund skal man overveje hvor man kan tillade at et evt. stemmespild ender med respekt for vælgerne for så vidt muligt. Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har, uanset grundlæggende forskelle på partierne, den samme indstilling til at vi ønsker en ny økonomisk politik, og vi ønsker velfærden prioriteret, siger formand for Liberal Alliance i Roskilde Hans Petter Dalen.

Et andet flertal

Formanden for Dansk Folkeparti Jan Herskov udtaler: - Der har i snart mange år manglet retning for, hvor vi vil hen med Roskilde. Det vil partierne ændre efter et valg, hvor vi ønsker et andet flertal, der er klar til at lede kommunen i en ny retning.

Spidskandidat og nuværende byrådsmedlem for Dansk Folkeparti Merete Dea Larsen er ligeledes yderst tilfreds:

- Et teknisk valgforbund forpligter ikke på politikken, men sender naturligvis nogle signaler. Jeg har igennem alle årene talt rigtig godt med Liberal Alliance - både kandidater og formand, og jeg ved at vi er ret enige om at kalde en spade for en spade og gerne tager ansvar for vores valg.

Lars Christian Brask, der nu repræsenterer Liberal Alliances i byrådet og er spidskandidat til næste kommunalvalg, er ligeledes tilfreds.

- Teknisk valgforbund handler i bund og grund om fornuft. Man skal kunne se sig selv i spejlet og vælgerne i øjnene og vurdere hvem der evt. ender med fordelen.

- Det er aldrig til at forudse, men en chance man tager og det her valgforbund tyder på at være meget ligevægtigt og må den bedste mand/ kvinde vinde - uanset hvad vil man også i fremtiden opleve at LA og DF kan stå sammen i mange lokale forhold.

De to partier taler også med det nystiftede parti Danmarks Vision, om de 3 partier kan se sig i teknisk valgforbund sammen.