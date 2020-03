Politikerne har fået flere henvendelser om hastigheden på Lindenborgvej.

Send til din ven. X Artiklen: Kommuner om hurtig trafik: Hastigheden skal ned Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommuner om hurtig trafik: Hastigheden skal ned

Roskilde Avis - 05. marts 2020 kl. 00:23 Af Tekst og foto: Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Plan- og Teknikudvalget i Roskilde får flere henvendelser fra folk, der gerne vil have sat fartgrænserne ned forskellige steder i kommunen.

Specielt er der kommet mange henvendelser omkring Lindenborgvej, fortæller formand for udvalget Daniel Prehn.

Han forklarer, at det er meget forskelligt, hvorfor folk ønsker at hastigheden skal ned. Det kan for eksempel være på grund af tryghed og støj omkring vejen.

På udvalgets seneste møde besluttede politikerne, at de vil med til et møde i starten af april. Her har trafikminister Benny Engelbrecht inviteret til eksperthøring for at få belyst, om kommunerne selv skal kunne fastsætte lavere lokale hastighedsgrænser i byerne.

Årsagen til mødet er, at ulykkestallene for 2019 stadig viser, at der er for mange tilskadekomne og dræbte i trafikken, og at flere kommuner derfor har henvendt sig til ministeren.

- Vi vil gerne med til mødet, men det er også klart, at hvis vi skal have mulighed for at sætte farten ned, så skal vi sætte os grundigt ind i, hvad det overhovedet betyder for sikkerhed og larm, når man ændrer på hastigheden, siger Daniel Prehn.

I dag kan kommunerne sammen med politiet sætte den almindelige hastighedsgrænse på 50 km/t i byzonen til 40 km/t.

Hvis de ønsker en endnu lavere hastighedsgrænse, skal Vejdirektoratet godkende dette. Kommunerne kan dog sammen med politiet allerede i dag sætte blå hastighedsskilte op. Skilte, der anbefaler en lavere hastighed end 40 km/t, uden Vejdirektoratets godkendelse.