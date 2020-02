Se billedserie Rikke Houkjær på Stændertorvet, hvor hun også kom meget som ung, mens hun gik i gymnasiet. Foto: Jan Partoft

Kommunens nye informationschef:Roskilde har store muligheder

Roskilde Avis - 01. marts 2020

- Roskilde har så store muligheder, og det vil jeg gerne være med til at gennemføre. Derfor søgte jeg jobbet, fortæller kommunens nye informationschef den 48-årige Rikke Houkjær, som netop er startet på rådhuset ved Køgevej.

Her blev hun foretrukket i et stort felt af ansøgere og afløser nu Michael Dahl, der rejste med Joy Mogensen til Kulturministeriet.

Rikke Houkjær er vokset op i Roskilde-området og tog studentereksamen fra 'amtet' ved Domkirkepladsen. Siden har hun også boet i byen ad flere omgange og kender således kommunen og sit nye terræn særdeles godt.

Frivillige i fællesskab

Den nye 'spindoktor', som kælenavnet lyder på rådhuset, ser et enormt potentiale i sin gamle hjemkommune.

- Vi har så mange energiske frivillige, der er indstillet på at indgå i stærke fællesskaber, at vi også bør kunne skabe gode resultater, forklarer hun.

- Vi ser det hvert år i forbindelse med de mange tusinde roskildensere, der arbejder på Festivalen, som jo selv har været med til at fremelske denne kultur og mentalitet.

- Roskildes omfattende kultur- og foreningsliv er ligeledes en meget afgørende styrke. For nylig har vi jo netop set det til den store årlige sportsfest, der samlede næsten 600 deltagere, og er et godt symbol på idrættens betydning i kommunen.

- Vores identitet bliver ligeledes skabt af de mange uddannelses-institutioner, der hvert år henter tusinder af unge til. Hvis bare en brøkdel af dem bliver hængende i Roskilde, er det et vigtigt befolknings-tilskud, forklarer Rikke Houlkjær.

Mens hun og familien boede i Trekroner, havde hendes egne børn meget stor glæde af Roskildes Musiske Skole. Denne form for udvikling er efter hendes opfattelse en anden af kommunens kvaliteter.

Forsigtig start

Foreløbig har hun lagt forsigtig ud med at sætte sig ind i sine nye arbejdsopgaver på rådhuset og komme rundt i byen for at møde flere af kommunens vigtige samarbejdspartnere.

- For mig er det en hovedopgave, at vi får kommunikeret de vigtigste prioriteringer ud til befolkningen, så man kan følge med i vores arbejde. Men der skal også være oplysninger om tiltag i den almindelige daglige drift, når det har betydning for borgerne.

En af Houlkjærs helt store opgaver i det kommende år, bliver forberedelserne til Tour-start i Roskilde den 3. juli 2021.

- I virkeligheden samler denne opgave alle de vigtigste mål for os:

- Vi skal skabe et fællesskab, så det bliver en folkesag. Det blev skudt fint i gang med det velbesøgte møde på Festivalhøjskolen, hvor mange meldte sig til forskellige opgaver.

- Men samtidig er det også en helt fantastisk chance for at gøre Roskilde endnu mere kendt i den store verden. Derfor er der store perspektiver for den fremtidige turisme og kommunens økonomi, når vi forstår at løse denne kæmpemæssige opgave, siger Rikke Houkjær.

tk Blå bog

Navn: Rikke Houkjær.

Født: 1971 i Jyllinge, hvor

Faderen var kemi-ingeniør på Risø og

Moderen var hjemmegående kunstner

Ni år på Jyllinge Skole og blev så

Naturfaglig student fra 'amtet'.

Cand. mag i historie og mediekundskab fra Københavns Universitet i 1998.

Har siden arbejde med kommunikation hos bl.a. Kommunernes Landsforening, Danmarks Lærerforening, Madkundskaben i Roskilde og Danske Regioner.

Boede først på Sct. Jørgensbjerg efter at være flyttet hjemmefra, kom så til Vesterbro og flyttede tilbage til Trekroner i et nyt bofællesskab.

Bor nu med sin mand og to børn på 16 og 18 i en villalejlighed i Vanløse.