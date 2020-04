Da Kildegården blev indviet som hjemsted for kultur- og idrætsforeninger var Claus Larsen med til at dele badebolde ud som et symbol på et rigt idræts- og kulturliv. Nu skal han og de øvrige medlemmer i Kultur- og Idrætsudvalget sikre at foreningerne overlever corona-krisen. Foto: Jan Partoft

Kommunen vil sætte redningsplanke ud til foreningerne

Roskilde Avis - 17. april 2020 kl. 00:15 Af Tekst og foto Jan Partoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det rige foreningsliv i Roskilde er kun rigt på aktiviteter og frivillige, når det gælder penge står de fleste uden en sikker viden om indtægterne. Al aktivitet er stoppet på grund af de restriktioner der er i forbindelse med coronavirussets hærgen.

Aftenskoler og foreninger har efterlyst handling fra Roskilde Kommune, efter at kulturministeren har givet mulighed for at se bort fra de stramme økonomiske regler der er for offentlig støtte på området.

- Vi har efterlyst handling, siger Peter Munch fra AOF.

- Nu lader det til at politikerne har lyttet, så der kommer en afklaring på økonomien.

Ekstra møde på torsdag Hvad der skal ske fra kommunalt hold er i første omgang op til politikerne i Kultur- og Idrætsudvalget.

Fakta I dagsordenen til mødet indstiller forvaltningen at udvalget:



Godkender fremrykning af kommunale driftsbetalinger til foreninger og kulturinstitutioner, såfremt der anmodes herom. Godkender frafald af aktivitetskrav knyttet til kommunale tilskud til aftenskoler og aktivitets- og lokaletilskud til folkeoplysende foreninger. Godkender, at der ikke opkræves gebyr ved brug af kommunale lokaler og ved brugsaftaler i kommunale lokaler i tvangslukkeperioden. Godkender, at driftstilskud til selvejende kultur- og idrætsorganisationer fastholdes. Godkender for aftenskoleområdet fremrykning af betaling af det kommunale tilskud samt at aflyste timer tages med i slutafregning. Godkender, at bevillinger fra puljer på kultur- og idrætsområdet opretholdes såfremt arrangementet udskydes og tilbagebetales såfremt arrangementet aflyses, men hvor allerede afholdte dokumenterede udgifter dækkes. Godkender, at foreninger kompenseres for indgåede aftaler om åben skole forløb. Godkender, at forvaltningen dækker udgifter til leje af redskaber i idrættens hus i tvangslukkeperioden. Godkender afvigelse fra den gældende egnsteateraftale indgået mellem Åben Dans og Opera Hedeland og kommunen. - Vi skal have et ekstraordinært møde på torsdag 21. april, hvor vi skal drøfte, hvad vi skal gøre, siger Claus Larsen, der er formand for udvalget.

- Jeg kan godt forstå, at foreningerne synes, at de står i et limbo, hvor de ikke ved, hvad de har at gøre godt med.

Til mødet i Kultur- og Idrætsudvalget på torsdag skal politikerne finde ud af, om de vil følge de anbefalinger og muligheder, som kulturministeren er kommet med.

- Min indstilling er at vi bruger de muligheder vi har fået til at sikre foreninger og aftenskolernes overlevelse, siger Claus Larsen.

- Jeg kan forstå på det, jeg hører fra de øvrige i udvalget, at det er der vilje til.

