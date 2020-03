Torben Stevold er optaget af at lette situationen for Roskildes butikker under corona-krisen - og forberede initiativer, så handelsbyen kan komme i gang bagefter.

Kommunen klar til at støtte: Handels-fremstød efter corona

Roskilde Avis - 20. marts 2020 kl. 14:55 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Roskildes butikker har også brug for også at kunne se et lys for enden af denne tunnel. Derfor forbereder vi allerede nu fremstød for vores handelsby, når corona-krisen er overstået, siger handelsformand Torben Stevold.

Mens en del af Roskildes forretninger under den nuværende epidemi er tvunget til at lukke eller har valgt selv at gøre det som f.eks. en række tøjforretninger, er Roskilde Handel, som samler handelslivet i Bymidten gået i gang med en række initiativer.

- Vi har sikret opbakning fra kommunen, der er klar til at støtte arrangementer, som kan trække mange folk til byen. Det har vi brug for, når der forhåbentlig inden alt for længe bliver lukket op igen for alle butikker, restauranter osv. i byen, forklarer Stevold.

Handelsformanden har bl.a. talt med borgmester Tomas Breddam (S) og formanden for Erhvervsudvalget Lars Lindskov (K). De har begge tilkendegivet, at kommunen er klar over situationens alvor og vil give en håndsrækning til Roskildes største private erhverv.

Intet kontingent

Torsdag aften mødtes bestyrelsen hos Roskilde Handel, der repræsenterer op mod 200 butikker og andre virksomheder i centrum, til et ekstraordinært møde.

Her blev det besluttet at sløjfe kontingentet for 2. kvartal, så forretningerne ikke også skal betale denne udgift.

Samtidig er alle fælles aktiviteter aflyst, så længe corona-krisen vare, og foreningens sekretariat er ligeledes sat på vågeblus.

- Vi har også brug for en stærk handelsorganisation til at varetage butikkernes interesser i Roskilde, når denne vanskelige situation er overstået, forklarer Torben Stevold.

Brug rådgiverne

Handelsformanden opfordrer alle sine medlemsforretninger til at anvende deres forskellige rådgivere, for at finde ud af, hvordan de kan få gavn af de 'hjælpe-pakker' til mange milliarder, som regering og Folketing netop har besluttet.

Derfor er det en god idé at tale med sit pengeinstitut, sin revisor, advokat eller andre, som man normalt anvender.

- De kan bedre give råd, når det er svært at finde rundt i de mange nye regler, siger Torben Stevold.

Fint i bageriet

Torben Stevold er samtidig glad for udmeldingen fra direktør Henrik Vincents hos Roskilde Fællesbageri, der er en af byens store udlejere af butikslokaler. Han meddelte torsdag i Roskilde Avis, at han taler med sine forskellige lejere om, hvordan man på forskellige vis kan lette på deres husleje og betalingsfristerne.

- Jeg håber, at andre af Roskildes ansvarlige udlejere vil følge det gode eksempel, siger Torben Stevold.