Kommunen betaler det sidste: Jule-belysningen er reddet

Roskilde Avis - 22. oktober 2019 kl. 14:21 Af Torben Kristensen

Julen er nu reddet for handelsbyen Roskilde, der alligevel får julebelysning i gaderne. Kommunen sikrer de manglende penge, som handelslivet ikke selv har kunnet indsamle til guirlanderne rundt om i gaderne og det store juletræ på Stændertorvet.

I en periode har det ellers set sort ud, fordi stadig flere butikker ikke ville være med til at betale denne udgift, selv om det var i alles interesse for at trække flere kunder til Roskildes julehandel.

Roskilde Handel plejer at hente pengene ind til udgiften på godt 550.000 gennem en indsamling med frivillige bidrag fra butikkerne. Men sidste år slog det ikke til, så der blev underskud, og i år manglede også et betydeligt beløb. Af samme grund har handelslivet endnu ikke selv turde tænde for julelysene og sætte arbejdet i gang.





Lysene tændes Derfor vil et stort flertal i byrådets Erhvervsudvalg på sit møde fredag formiddag beslutte at bevilge et ekstra beløb for i år, så der bliver råd til både julebelysningen og træet på torvet.

- Vi har en politisk forståelse mellem byrådets partier i Erhvervsudvalget, om at vi skal gå ind og sikre årets juleudsmykning i år ved at bevilge de manglende penge, siger udvalgets formand Lars Lindskov (K).

- En stor handelsby som Roskilde kan jo ikke undvære julebelysning. Her står alt for meget på spil med en stor del af årets omsætning og de mange arbejdspladser i butikkerne. Det har vi ikke råd til at undvære, forklarer Lindskov.

Erhvervsudvalget lægger samtidig op til, at der nu også skal findes en holdbar model for de kommende år i både 2020 og 2021. På den måde vil man undgå den panik og frygt for en 'sort by', der har været i år.

Kommunen vil lave en model, så alle byens forretninger kommer til at bidrage til denne foranstaltning - selv om nogle af dem ledes fra koncerner i København og andre steder.

Flertallet er hjemme Roskildes julebelysning er under alle omstændigheder sikret i år, fordi det socialdemokratiske regeringsparti, der har flertal alene, også vil stemme for. Det oplyser Camilla Vilby-Mokvist, der repræsenterer partiet i Erhvervsudvalget, hvor de øvrige partier også er med sammen med en række erhvervsorganisationer og den lokale fagbevægelse.

- Men jeg er da forundret over, at Roskildes forretninger ikke selv kan se deres fælles interesse i at skabe en juleudsmykning, der kan trække folk til gaderne. Alternativet var jo, at mange vil tage andre steder hen for at handle.

- Derfor må kommunen nu gribe ind og hjælpe. Vi kan ikke se passivt på, hvis store indtægter og mange jobs begynder at rykke ud af Roskilde, fordi man ikke kan finde ud af at arbejde sammen.

Camilla Mokvist ser også frem til et permanent system, hvor kommunen på en eller anden måde får krævet pengene ind, så alle kommer til at bidrage.

Afventer beslutning Formanden for Roskilde Handel Torben Stevold glæder sig over de politiske røgsignaler, men vil ikke kommentere sagen, før udvalget på fredag har haft møde og truffet sin beslutning.