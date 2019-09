Se billedserie Billedet er fra dette års Handi-Festival. (Foto: Jan Partoft) Foto: Jan Partoft

Kommune siger nej: Handi-Festival i fare

Roskilde Avis - 10. september 2019

Formand for Roskildes Handi-Festival Gitte Kronbak fik sig en grim overraskelse, da hun mandag fik en mail om, at Handi-Festivalen ikke får 150.000 kroner af Roskilde Kommune, som den har fået i de tre år, den har eksisteret.

- Det er vores eksistensgrundlag, der ryger, og det betyder, at festivalen er i fare for at måtte lukke, hvis ikke kommunen revurderer beslutningen, eller hvis andre ikke træder til med sponsorpenge, siger Gitte Kronbak, der også sidder i Byrådet for socialdemokratiet.

Glemmer de svage

- Det er rigtig trist, at handicappede ikke længere får lov til at være en del af Roskildes musikstrategi. Det er i forvejen en gruppe, der ikke har meget, og som er nem at overse, fordi de ikke er i stand til at slås for sig selv, siger formanden.

Hun forklarer, at festivalen giver deltagerne mulighed for at danne et kæmpe socialt netværk, som de ellers ikke har. Samtidig føler de sig som en del af samfundet, fordi de også har en festival, de kan deltage i.

- Festivalen er så populær, at vi havde planer om at udvidde den fra 650 deltager til 1.000, fordi der altid er så meget rift om billetterne, siger en meget skuffet Gitte Kronbak.

Derfor havde de også besluttet sig for at leje den store hal i Roskilde Kongresscenter til næste år, så der var plads til alle.

Kronbak havde på intet tidspunkt forventet, at kommunen ikke ville give tilskuddet.

- Vores tidligere borgmester har altid været med til at åbne festivalen og også sagt, at festivalen nu er blevet til en fast tradition i Roskilde.

Gitte Kronbak er ked af, at handicappede endnu en gang bliver glemt i Roskilde, og over at så svag en gruppe altid skal kæmpe for ikke at blive overset.

Festival skal reddes Formand for Kulturudvalget Claus Larsen (S) kan sagtens forstå Gitte Kronbaks frustration.

Han fortæller, at han vil gå langt for at redde festivalen.

- De har søgt udviklingspuljen og fået afslag. Nok fordi der ikke er så meget udvikling i en festival, der skal afvikles for fjerde gang.

Claus Larsen vil tage sagen op på det kommende udvalgsmøde. Her håber han at få flertal for, at de manglende penge kan tages fra puljen for store begivenheder i stedet.

