Kommune om coronavirus: Bliv hjemme, hvis I har været i risiko-områder

- Vi kan se, at Coronavirus især er farlig for ældre og sårbare mennesker. Derfor skal vi selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan for at beskytte dem mod smitten. Heldigvis drejer det sig om ganske få medarbejdere, lyder det fra borgmester Tomas Breddam.

Sundhedsstyrelsen henstiller også til, at alle borgere, der har været i risikoområderne, holder sig hjemme i de første to uger efter hjemkomst.

Den henstilling følger kommunen også. Derfor har alle medarbejdere fået besked via nærmeste leder, ligesom der går besked ud til forældre til børn i daginstitutioner og skoler med en opfordring om at holde børn i smitterisiko hjemme.

- Det betyder sandsynligvis, at flere roskilde-borgere skal holde sig hjemme i den kommende tid. Heldigvis er vi jo gode til at hjælpe hinanden i Roskilde - og det er jeg sikker på, at vi også gør i denne situation, hvor nogle måske har brug for hjælp til indkøb eller at få bragt bøger eller anden underholdning til døren, siger Tomas Breddam.