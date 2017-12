Se billedserie Jacob Søegaard (V) mente, at et forbud mod pesticider er ødelæggende for landbruget.

Kommune foreslår staten at indføre forbud mod pesticider

Roskilde Avis - 05. december 2017 kl. 00:24 Af Arkivfoto: Erling J. Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskilde Byråd vedtog på sit sidste møde onsdag en opfordring til Folketinget om helt at forbyde salg af pesticider, fordi det kan true med at forgifte grundvandet.

Tidligere har kommunen også besluttet et forbud mod brug af denne type stoffer i Roskildes kolonihaver. Det var muligt, fordi havekolonierne alle ligger på lejet grund, der tilhører kommunen.

Beslutningen om at sende dette brev til Folketinget, skete dog ikke uden sværdslag. Et mindretal, der bestod af Venstre og Dansk Folkeparti, var imod og argumenterede ganske stærkt imod pesticid-forbudet.

Den konservative Lars Lindskov havde for en gang skyld ikke en mening om en sag og undlod at stemme, mens de øvrige partier med et flertal på 18 stemte for.

Truer grundvand

Forslaget var stillet af Enhedslistens formand for Klima- og Miljøudvalget Jonas Paludan, der her fik lejlighed til at opnå et politisk resultat, før han fra nytår går ud af politik.

- Pesticider er et alvorligt problem i den danske natur, fordi det er en gift, som truer vores grundvand. Den nuværende regering er 'fodslæbende', når det gælder om at gøre noget ved dette problem, og derfor er det vigtigt, at vi som kommune er med til at lægge pres på dem.

Gitte Simoni (DF) ønskede ikke sådan et forbud lige nu, før der var fundet bedre løsninger, der kan bruges som erstatning for pesticiderne.

- Vi må tage den nødvendige tid til at klare dette problem, mente hun.

Ødelægger erhverv

Venstres Jacob Søegaard, der selv driver et agurke-gartneri ved Ågerup, var endnu mere kritisk:

- Forslaget er uigennemtænkt. Heldigvis er det ikke hverken Roskilde Byråd eller Folketinget, som bestemmer i denne sag. Det foregår i EU, fordi vi skal have fælles regler, så der ikke bliver forskellige konkurrence-vilkår.

- Hvis Danmark alene indførte sådan en regel alene, vil et helt erhverv med landmænd og gartnere blive udkonkurreret af udlandet. Vi får ikke noget bedre miljø men mere forurening, hvis alle grøntsager skal køres hertil i lastbiler fra Sydeuropa. Derfor skal det være en frivillig omstilling, mente han.

Dansk forspring

Jeppe Trolle (R) mente, at et dansk forbud kan give erhvervet et forspring, fordi man så tvinges til at opfinde nye og bedre betoder.

- Sådan er det gået med vedvarende energi, hvor vi nu har et dansk forspring med vindmøller takket være en fremsynet politik, som desværre dog nu er ved at blive ødelagt igen.

Lars Lindskov (K) mente, at på dette område rækker frivillighed ikke hele vejen.

- Men Roskilde kan heller ikke ændre reglerne alene. Vi skal have en beslutning, der gælder alle - ellers bliver det bare et ubrugeligt og symbolsk slag i luften, forklarede han og undlod at stemme.

Tomas Breddam (S) mente ikke, at forslaget var et angreb på landbruget.

- Rent drikkevand til vore borgere er kommunens ansvar, og derfor er det på sin plads, at Roskilde træffer sådan en beslutning mod pesticider, mente han.

Venstres leder i byrådet Bent Jørgensen mente, at kommunen ikke skulle gå ind på et område, som er Folketingets ansvar.

- Her er mange af partierne blevet enig om en fornuftig politik på dette område, og det kan vi godt rette os efter. Det andet her er ligegyldigt pjat, mente han.

tk