Biskop Peter Fischer-Møller holdt en velovervejet tale ved indvielsen af Roskildes nye moské i Allehelgensgade. (Foto: Kenn Thomsen) Foto: Kenn Thomsen

Kommentar:Ræk hånden frem til den nye moské

Roskilde Avis - 15. maj 2018 kl. 09:10 Af redaktør Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

ROSKILDES NYE MOSKE - eller rettere det totalt ombyggede kompleks i Allehelgensgade - blev indviet i sidste uge under omfattende diskussioner.

Heldigvis traf de fleste repræsentanter for det officielle Roskilde med borgmester Joy Mogensen og biskop Peter Fischer-Møller i spidsen et rigtigt valg ved at deltage. Dog først efter at have fået garantier for, at de ikke ville blive taget til indtægt for det nuværende undertrykkende og regime i Ankara.

I DEBATTEN HOS ROSKILDE AVIS på hjemmesiden og Facebook har der ellers været mange opfordringer til at forbyde eller boykotte en ny moské.

I mange af disse indlæg er der en tydelig tendens til at ville forbyde lovlige religioner - og i de mest rabiate tilfælde også jage deres tilhængerne ud af landet.

NÅR MAN LÆSER SÅDANNE UDGYDELSER, ser det ud til, at en del mennesker åbenbart ikke kender - eller godkender - deres egen forfatning. Derfor kan der være god grund til at genopfriske Den Danske Grundlovs vigtige paragraffer om religionsfrihed:

Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud, som de ønsker, så længe intet læres eller foretages, som forbryder sig imod sædeligheden eller den offentlige orden. Ingen har pligt til at yde personlige bidrag til andre former for gudsdyrkelse end sin egen. Forskelsbehandling på grund af ens religiøse tilhørsforhold eller afstamning forbydes.

DISSE IDEALER OG PRINCIPPER er en helt central del af vores demokrati, som vi skal være stolte af og forsvare. Det åbne samfund med tolerance, trosfrihed og ytringsfrihed har lige netop skabt et velfungerende og velstående samfund, der fortsat tiltrækker mennesker fra andre og dårligere stillede dele af verden.

Derfor skal vil selvfølgelig også selv være de første til at overholde disse regler - ikke mindst når man med god grund anklager og kritiserer diktatoriske regimer andre steder.

VENDER VI med henvisning til religion eller kulturmønstre ryggen til de indvandrere, der er kommet til Roskilde og andre dele af landet, er det jo i virkeligheden en form for forskelsbehandling og dermed stik imod Grundlovens ånd.

Som der netop står i paragrafferne om trosfrihed, er det altafgørende, at også disse medborgere ikke forbryder sig mod den offentlige orden. Dvs. at de følger danske love og regler - fremfor ordrer fra en enevældig tyrkisk præsident eller forbandelser fra forskellige hadprædikanter.

TØR VI IKKE MØDES i Roskilde med vore egne lokale muslimer og en ambassadør for et af deres hjemlande, så lander vi helt nede på det niveau, som vi ellers er imod og kritiserer.

Så ligner vi en formørket imam, der præker sort middelalder med kvindeundertrykkelse. Eller en indoktrineret og uopdragen skoledreng, der nægter at hilse på en kvindelig lærer, fordi han har fået religionen galt i halsen.

EN VIGTIG KAMP foregår i disse år blandt indvandrere med muslimsk tro. Få hadefulde elementer vil have dem til at tro, at deres religion er uforenelig med et moderne demokrati og samfund som her.

Heldigvis har et meget stort flertal blandt dem hidtil foretrukket at leve i fred og nyde de mange fordele og muligheder i vores samfund. Derfor styrker vi de gode kræfter - og isolerer de fjendtlige elementer - med åben dialog og respekt for alle former for tro.

TROR VI PÅ STYRKEN i vores eget system, skal vi også turde satse på dets tiltrækningskraft og vise overskud til positivt at modtage nye medborgere på vej ind i vores demokrati.

Her er nok den vigtigste grund til at mødes og gennemføre ideen om dialog også i dette tilfælde:

RÆK HÅNDEN FREM TIL DEN NYE MOSKÉ

