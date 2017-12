Ingen argumenter taler for at sætte udvalgsformændene i Roskilde Byråd ned i løn. Tværtimod. (Arkivfoto: Erling J.)

Kommentar:Nedvurdering af udvalgsformænd

Roskilde Avis - 05. december 2017 kl. 00:02 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

SMÅLIG MISUNDELSE er en grim ting, der ikke burde få indflydelse på beslutningerne i Roskilde Byråd eller andre vigtige forsamlinger.

Men desværre er der ikke nogen bedre forklaring på den beslutning, der nu lægges op til omkring meget lavere aflønning af de vigtige poster som formand for byrådets faste udvalg i de næste fire år.

HVER MÅNED har formændene hidtil fået et honorar på 20.813 kroner om måneden. Men i den nye byråds-periode 2018-22 sættes det nu ned til 15.429 kr. månedligt.

Samtidig hæves betalingen for de menige medlemmer dog fra 3.255 til 3.999 kr. om måneden.

MED DEN ARBEJDSINDSATS, der kræves specielt af udvalgs-formændene, er begge beløb dog fortsat helt urimelige og utilstrækkelige.

Efter skat vil en formand i fremtiden højst få udbetalt ca. 7.500 kr. månedligt. 100 timers arbejde om måneden er absolut realistisk for at passe opgaven ordentligt, så det giver altså en netto-timeløn på 75 kr.

TIL SAMMENLIGNING får Roskildes borgmester en årsløn på knapt en million - og det er slet ikke for meget, når man tænker på, hvor meget det kræver at have det øverste politiske ansvar for en virksomhed med over 7.000 ansatte og mange milliarder i omsætning.

At kommunaldirektøren så får mere end det dobbelte er en helt anden historie, der vist bedst kan forklares med, at han har en meget bedre fagforening.

EN FORMAND FOR ET UDVALG i Roskilde Byråd har det politiske initiativ og ansvar indenfor sit område. Det kræver mange timers arbejde og stort engagement at klare.

Opgaven er mindst lige så vigtig som en eller anden juniorminister, der aldrig er nået at blive færdig med sin eksamen, og som ingen alligevel kan huske hvad hedder.

SIGNALET I AT SÆTTE formændene så meget ned i løn er helt galt. Så tager man slet ikke hensyn til, hvor vigtig opgaven faktisk er.

Samtidig bliver det mindre tillokkende for folk at påtage sig denne vigtige post i det lokale styre, hvis de samtidig skal passe et almindeligt job ved siden af det politiske arbejde.

BYRÅDET BURDE GÅ den stik modsatte vej og i stedet give en rimelig og bedre aflønning til de mennesker, der er klar til at udføre et stort og vigtigt arbejde i vores lokale demokrati.

På den måde vokser mulighederne for, at flere topkvalificerede folk på disse nøgleposter. Her skal leveres en indsats der mindst svarer til et halvtidsjob, hvis det skal være effektivt, hvilket vi som borgere må have en rimelig forventning om.

AFLØNNING ER EN ANERKENDELSE af indsatsen i vores samfundsmodel. De fleste har en fagforening til at sikre en rimelig hyre, og alle selvstændige må selv sørge for indtjeningen, der afhænger af, hvor godt deres virksomhed går.

Roskilde oplever i disse år oplever en stor vækst i befolkningstal, økonomisk samt kulturel aktivitet osv. Så er det meget besynderligt, at nogle af de nøgleposter i det folkevalgte system, der er med til at sikre denne fremgang, ikke får den samme anerkendelse.

VI FÅR DE POLITIKERE, vi har valgt og fortjent, lyder en gammel sandhed. Så skal vi ikke gøre det mindre attraktivt end strengt nødvendigt for folk i gode job at gå ind i lokalpolitik og være med til at styre vores samfund.

I forvejen har de folkevalgte mistet magt til administrationen i kommunen, og der er ingen grund til at forstærke den tendens. Tværtimod.

Derfor håber jeg, at Roskilde Byråd vil tænke sig om endnu en gang, før man gennemfører denne både farlige og forkerte:

NEDVURDERING AF UDVALGSFORMÆND