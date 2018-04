Hvis sagnkongernes Lejre også kommer på UNESCO?s liste over verdens kulturarv, vil det styrke Roskilde-området som international turist-magnet.

Kommentar: UNESCO i Lejre er godt for Roskilde

Roskilde Avis - 03. april 2018

LEJRE HAR NETOP SØGT om at komme med på FN-organisationjen UNESCOS liste over 'verdens kulturarv'. Eller 'Patrimoine Mondial Culturel' og 'World Cultural Heritage', som det hedder på verdens to vigttigste kultursprog.

Ansøgningen er nu sendt til det danske kulturministerium, der skal udforme den endeligt og sende den videre til FN.

VERDENSARVEN er en positiv og fantastisk idé, fordi den går ud på at bevarer og beskytte de vigtigste ting, som mennesker gennem tiderne har skabt på hele kloden, uafhængig af hudfarve, regligion og alle andre forskelle.

Dermed er den et udtryk for, hvad hele menneskeheden gennem tiderne har været i stand til at frembringe, og derfor er det også rimeligt, at så mange som muligt kan besøge og se disse enestående monumeter.

I ANSØGNINGEN FRA LEJRE fremhæves både de historiske værdier omkring det tidligere kongesæde ved Gl. Lejre samt de store landskabelige værdier og litterære minder i området.

Sidstnævnte fremgår bl.a. af legender og sagaer omkring Skjoldunge-konger som Rolf Krake samt Roar og Helge.

SET INDE FRA ROSKILDE, der allerede gennem flere årtier har haft Domkirken placeret på den vigtige UNESCO-liste, vil det være udmærket, hvis Lejre også kom med.

Nogle vil måske opfatte det som en trussel imod Roskilde, men det vil tværtimod være en styrke for hele vores område.

FONDS-FORMAND Poul Bache, der arbejder med at få samlet penge og opbakning til et stort besøgscenter ved Roskilde Domkirke, fortalte i sidste nummer af avisen om de langt større muligheder, dette vil skabe for Roskilde-området.

Først og fremmest i form af en kvalitets-turisme med engagerede mennesker, der er interesserede i at fordybe sig ind i historien om vikingerne og den enestående gotiske katedral med alle kongegravene.

ROSKILDE ER ALLEREDE den største turist-attraktion i hele Region Sjælland med de mest besøgte seværdigheder.

Hvis Lejres herligheder med nationalparken i Skjoldungelandet, Sagnlandet, barokslottet Ledreborg og de flotte landskaber lægges oven i den potte, kan det blive en endnu mere effektiv turist-magnet.

ALLE I VORES OMRÅDE har interesse i, at det lykkes. I takt med at nethandel og andre upersonlige transaktioner vinder frem med ny teknologi, skal der nemlig helt andre og nye metoder til for fysisk at tiltrække mennsker.

Et kraftcenter for kulturhistorie, musik og naturoplevelser i Roskilde og Lejre med hele to UNESCO-monumenter vil stå utroligt stærkt i billedet.

INTERESSEREDE TURISTER, der vil besøge den slags attraktioner, er gode at få på besøg. Hvis de skal nå at se så mange og forskellige spændende steder, som Roskilde og Lejre kan tilbyde til sammen, må de blive i lidt længere tid.

Så skal de både spise, sove og handle i de lokale butikker. Derfor er denne strategi faktisk meget afgørende for udviklingen i vores område.

FOR AT FØLGE OP på Lejres fine initiativ vil det samtidig være rigtigt med en fælles markedsføring. Skjoldungelandet dækker jo begge kommuner, og de andre store attraktioner henvender sig jo i høj grad til det samme publikum, der er historisk og kulturelt interesseret.

Med en fælles turist-indsats kan Roskilde og Lejre tiltrække endnu flere gæster, end de to kommuner og deres turist-organisationer kan klare hver for sig.

MED LEJRES NYE INITIATIV er der en rigtig god anledning til igen at få samlet markedsføringen for den lokale turisme til gavn for alle. For nogle år siden blev den splittet op i to enheder - uden nogen fornuftig forklaring.

Tiden er inde til igen at samle kræfterne, så begge kommuner får bedre resultater ud af det.

På den måde vil det også være en kendsgerning, at:

