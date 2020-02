Grafik: Bente Johansen

Kommentar: Tour-starten er kun en etape

Roskilde Avis - 05. februar 2020 kl. 08:43 Af redaktør Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

PÅ ET PRESSEMØDE TIRSDAG blev den nøjagtige rute offentliggjort for de tre første etaper af Tour de France i Danmark 2021.

Både de franske arrangører fra løbets ejere i selskabet Amaury Sport Organisation og de danske ansvarlige hos organisationen 'Grand Départ 2021 - Danemark' havde indtil det sidste holdt på mange af oplysningerne som en velbevaret hemmelighed.

I ROSKILDE ER HOVEDPUNKTERNE dog allerede blevet kendt, efter at Tour-selskabet har haft sine udsendinge i byen for at tjekke de tekniske muligheder her omkring starten af den første rigtige landevejs-etape.

Måske til sidst kom et par ekstra nyheder dog til. Ved den officielle start på Stændertorvet kommer tilskuerne til at høre begge nationalmelodier 'La Marseillaise' og 'Der er et yndigt land', mens den virtuelle start på løbet foregår på Østre Ringvej ved Astersvej.

MEN ELLERS SAMLES KARAVANEN lørdag den 3. juli 2021 om formiddagen ved Vikingeskibsmuseet i det, der på Tour-sprog hedder 'Le Village' (landsbyen).

Her er der plads til at ryttere, folkene på de mange cykelhold, journalister og andet godtfolk mødes før starten for at få talt sammen og hygge sig. Mad og drikke kan man også få ved dette lukkede arrangement.

SÅ TRILLER RYTTERNE stille op ad Maglekildebakken til Stændertorvet, hvorfra den officielle start foregår.

Her er der indvejning og præsentation af holdene på pladsen, som i dagens anledning vil være helt afspærret.

FRA TORVET KØRER FELTET så stadig i adstadigt tempo ud af byen, så rytterne kommer så tæt som muligt forbi Dyrskuepladsen.

Her slutter Festivalen samme lørdag, og Roskilde kan med rette være stolt af at rumme hele to verdenskendte begivenheder på samme tid. Fra Roskilde kører rytterne så videre til Lejres bakkede cykelterræn.

HELE SHOWET TRANSMITTERES af France Télevision til lande rundt om i hele verden, hvor mange millioner tv-seere følger med i verdens største sportsbegivenhed dette år.

Selv om arrangørerne på et tidspunkt havde overdrevet seertallene helt vildt, så er det stadig en utrolig mulighed, at Roskilde nu kommer på skærmen til mindst 50 millioner mennesker rundt omkring.

FRA VORES BY kommer de til at se flotte luftbilleder af både fjorden, Vikingeskibene, den flotte franskinspirerede katedral på Stændertorvet samt Orange Scene på Dyrskuepladsen, selv om der nok ikke er fuld aktivitet her, når etapen starter ved middagstid.

France Television og Tour-selskabet lægger faktisk stor vægt på, at transmissionerne ikke kun drejer sig om sport - men tillige bliver en kulturhistorisk rejse med flotte billeder fra interessante landskaber.

HVERT ÅR ER TOUR-TRANSMISSIONERNE alle tiders turist-reklame for Frankrigs forskellige regioner og byer. Her fik jeg f.eks. lyst til også at se Roskilde Domkirkes gotiske søster-katedralerne i byer som Amiens, Beauvais , Chartres eller Sens og nåede dem alle efter en række år.

Samme resultat kan Roskilde opnå, og det er denne langtidsvirkning med langt større turisme, der er interessant. Foreløbig gælder det imidlertid nu om at samle alle de gode frivillige kræfter i byen, sådan som kommunen også har lagt op til, så vi får et vellykket arrangement.

På vejen til det, der gerne skulle blive en permanent succes for Roskilde, kan nemlig vi sige, at:

TOUR-STARTEN ER KUN EN ETAPE.