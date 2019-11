Se billedserie Ved borgermødet på Festival Højskolen lavede deltagerne en række flotte Tour-tegninger. (Foto: Kim Rasmussen)

Send til din ven. X Artiklen: Kommentar: Tour-starten er en vinder-sag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommentar: Tour-starten er en vinder-sag

Roskilde Avis - 25. november 2019 kl. 19:24 Af redaktør Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

TIL TIDER HAR JEG TÆNKT PÅ, om indbyggerne i Roskilde virkelig interesserer sig for, at verdens største sportsbegivenhed i 2021 kommer til byen, når den første rigtige landevejs-etape i dette års Tour de France har officiel start den 3. juli fra vores gamle domkirkeby. Er det bare et ekstra medie-flip med en masse 'fugle på taget', der ikke vil berøre almindelige roskildensere?

Selv er jeg sikkert temmelig inhabil efter mange år på en sportsredaktion, hvor jeg aften efter aften skulle fabrikere et sports-tillæg, der berettede om dagens bedrifter på de franske og øvrige landeveje. Undervejs kom det endda til, at jeg hver dag skrev en rubrik om Dagens Tour-ret - 'Plat du Tour' - med opskriften på en egnsret fra en lokal kok i den målby, som feltet kom til denne dag.

SVARET PÅ DENNE TVIVL kom i hvert fald med et brag tirsdag aften, da over 300 mennesker var mødt frem på Roskilde Festivals Højskole ved Musicon, fordi de gerne vil være med til at skabe en succes ved etape-starten i Roskilde. Selv en gammel lokalredaktør kan blive glædeligt overrasket, og det blev jeg den aften.

Indbyggerne i Roskilde er ganske enkelt formidable, når det gælder om gennem fælles, frivilligt arbejde at få store ting til at lykkes. Nu har de også trænet i denne disciplin gennem snart 50 år med den store musik-festival på Dyrskuepladsen, som kun kører rundt med hjælp fra titusinder af lokale frivillige. Her ligger en utrolig styrke, som der nu også giver de bedste forudsætninger for en vellykket Tour-start.

ROSKILDE BYRÅD og kommunen har klogt nok valgt at lægge projektet meget åbent op. Kun de overordnede rammer, der er bestemt af de franske arrangører fra Amaury Sport Organisation, ligger fast.

Borgmester Tomas Breddam understregede i sin velkomsttale til idé-mødet, at alle virkelig er velkomne til at komme med deres ideer og forslag. Nu går en debat i gang, hvor forskellige oplæg bliver vurderet og afvejet i forhold til en samlet plan. Først derefter begynder man at koordinere de mange forskellige muligheder til en helhed.

OPFORDRINGEN TIL AT VÆRE MED er blevet hørt. Blandt deltagerne i mødet på Musicon var der mange repræsentanter fra sportsklubber og andre foreninger, der udmærket kan se ideen i at være med til at få det store arrangement til at lykkes.

Byens butiksliv og mange forskellige erhvervs-virksomheder var ligeledes godt repræsenteret på idé-mødet. De har ligeledes forstået de store muligheder.

KOMMUNEN VAR TALSTÆRKT til stede med både folkevalgte politikere fra byrådet og mange ledere samt øvrige ansatte fra de forskellige forvaltninger.

Alt andet ville også have været håbløst i en sag, hvor så meget står på spil for Roskilde.

SELVFØLGELIG SKAL ALT KLAPPE i de dage, hvor over 100.000 mennesker ekstra er i Roskilde i forbindelse med cykelløbet. Men det er samtidig vigtigt, at de mange gæster fra nær og fjern får en god oplevelse, så de får lyst til at komme igen.

Når France Télévision sender billeder til mange millioner seere over hele verden af Vikingskibshallen, UNESCO-domkirken og Orange Scene på Festivalens sidste dag, bliver det også en enestående turist-reklame for Roskilde.

MEN DEN STØRSTE VIRKNING, efter at Roskilde er blevet en af de fem danske byer, hvor 'Le Grand Départ' på verdens største cykelløb foregår i 2021, er i nok mental.

Efter nogle år med tilbageslag på flere områder, lige fra trafik-forbindelser til 'supersygehus', var Tour-tildelingen en beslutning, som for alvor har genskabt optimismen hos mange forskellige lokale aktører.

De har nemlig forstået, at:

TOUR-STARTEN ER EN VINDER.-SAG.