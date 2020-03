De butikker, der stadig kan holde åbent i Roskilde, giver et opmuntrende budskab til alle om, at vi fortsat har et liv med muligheder. (Foto: Anette Gundlach) Foto: Anette Gundlach

Send til din ven. X Artiklen: Kommentar: Tid for fællesskabet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommentar: Tid for fællesskabet

Roskilde Avis - 26. marts 2020 kl. 16:04 Af redaktør Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

MENS VI HOLDER GOD AFSTAND rent fysisk for ikke at blive smittet under corona-epidemien, er vi som mennesker og samfund samtidig rykket tættere sammen mentalt og socialt.

Når vi nu er havnet i en helt ukendt og uoverskuelig situation, er det ekstra vigtigt med denne medmenneskelige omsorg og betænksomhed. Det bliver også helt afgørende for, at vi kan komme godt ud af krisen igen.

RUNDT OM I ROSKILDE HJÆLPER naboer, venner og bekendte hinanden i stort omfang. Jeg har hørt om mange folk på villaveje eller i beboelses-ejendomme, der køber ind for hinanden - og som bl.a. tager sig af ensomme eller ældre, der har svært ved at klare situationen på den ene eller anden måde.

Denne hjælpsomhed er opmuntrende, fordi det ikke handler om, hvad man selv kan få ud af noget - men at man bare vil gøre noget for andre, der har brug for det.

LØRDAG GIK JEG GENNEM BYEN for at se, hvordan det nu går. En del forretninger var lukkede, fordi de alligevel ikke får kunder i øjeblikket - eller som restauranter, caféer, frisører, tatovører osv. slet ikke må holde åbent.

Men andre med mulighed for det prøver tappert at holde så meget liv som muligt i byen. Både psykologisk og rent praktisk, tror jeg, det er en vigtig og rigtig indsats. Vi behøver jo ikke selv gøre situationen endnu værre, end den nu engang er.

MANGE ROSKILDENSERE ER GODT KLAR OVER, at situationen er alvorlig for vores gode by og dens vigtige handelsliv. Derfor prøver de at hjælpe til, så godt som de nu kan.

Flere fødevare-forretninger, vinhandlere osv. kunne melde om, hvordan loyale kunder var mødt op for at handle ekstra ind og på den måde give en både moralsk og økonomisk - men ikke fysisk - håndsrækning.

RESTAURANTER MED TILBUD om at hente og tage maden med hjem kunne ligeledes fortælle om fin interesse. Det er en god måde til at hjælpe dem - og samtidig give lidt adspredelse i ens egen hverdag, der også hurtig bliver ensformig i øjeblikket.

Derfor skulle disse muligheder gerne fortsætte i den kommende svære tid, ind til epidemien forhåbentlig er overstået inden alt for længe.

HER BESTEMMER VI OGSÅ SELV. Hvis tankeløse folk ikke kan finde ud af at følge de helt simple regler om at sikre fysisk afstand, holde håndhygiejne og undgå at stå sammen i grupper, så risikerer vi nemlig at miste den bevægelsesfrihed, der stadig er tilbage.

Så ender det med generelt udgangsforbud undtagen for vigtige ærinder, sådan som vi har set i andre lande. Det vil være meget dumt og dårligt, hvis vi selv er skyld i det.

MULIGHEDEN FOR EN TUR rundt i dejlige Roskilde eller ud i den flotte natur omkring byen er nemlig en meget vigtig livskvalitet. Når man ikke kan foretage sig så meget andet, er det et helt afgørende åndehul.

Ikke mindst for familier, hvor både forældre samt børnene fra skoler og daginstitutioner nu skal være hjemme hele tiden. Det kan allerede være en stor udfordring at være sammen hele tiden - så hvis man ikke længere bare må gå en tur, bliver det let meget værre.

MED ÉT SLAG har corona-epidemien vist os, hvor afhængige vi er af andre mennesker og ikke bare kan gøre, hvad der lige passer os. Derfor må vi nu alle opføre os ansvarligt og undgå, at epidemien rammer endnu flere og giver unødvendige dødsfald.

Hvis vi så også kan huske det, når krisen er klaret, vil vi stå meget stærkere med en forståelse af, at det fortsat er:

TID FOR FÆLLESSKABET