FC Roskilde har været gennem nogle store op- og nedture i de seneste år, men i næste sæson skal klubben spille i 2. division ligesom Roskilde KFUM. (Foto: Kenn Thomsen)q Foto: Kenn Thomsen

Kommentar: Sportslig op- og nedrykning

Roskilde Avis - 06. juli 2020 kl. 03:47 Af Torben Kristensen

STORE RUTCHE-TURE HAR PRÆGET LOKAL FODBOLD indenfor de seneste år, hvor magtforholdet nu er helt ændret mellem domkirkebyens to stærkeste klubber: FC Roskilde og Roskilde KFUM.

Hvis nogen for blot et par år siden havde sagt, at de to klubber i den kommende sæson begge skal spille i 2. division, ville de fleste nok have trukket lidt på smilebåndet og henført det til drømmerier eller ren fantasi.

MEN FODBOLDEN ER FORANDERLIG. For blot tre år siden spillede FC Roskilde med i toppen af 1. division og havde indtil de sidste kampe chancen for at komme ud i et direkte opgør med et af Superligaens bundhold om en plads i landets fornemste række. Det lykkedes som bekendt ikke, og i stedet har FCR i de sidste par sæsoner måttet kæmpe i bunden for at redde livet, hvilket ikke lykkedes i år.

Sagen hvor klubbens tidligere træner, Chrstian Lønstrup - uden beviser - anklagede spillere for at være indblandet i aftalt spil og tabe med vilje, har heller ikke været god. Selv om alle berørte spillere nu er væk, og politiet for længst har opgivet at finde fakta for anklagen, har beskyldningerne bagefter kastet en kedelig skygge over klubben.

I MELLEMTIDEN HAR KFUM oplevet en omvendt optur. For kun to år siden var klubben tæt på at ryge ud af Danmarksserien og blev kun reddet af et lille mirakel i den allersidste runde.

I de to sidste sæsoner er mange års stabilt arbejde med en satsning på egne spillere fra klubbens ungdomshold så blevet en succes, der i år blev kronet med en sikker første plads og oprykning. Bag dette resultat ligger også en bevidst satsning på et socialt klubliv med stor bredde og mange frivillige, der har skabt et stærkt økonomisk fundament for fodbolden på anlægget ved Lillevang i det østlige Roskilde.

NEDE I RÅDMANDSHAVEN, hvor domkirkebyens gamle hæderkronede klub RB06 fusionerede med Svogerslev og Himmelev om en fælles overbygning i 2004, udviklede historien sig helt anderledes. Efter en svær start kom holdet første gang op i 1. division i 2008, og efter to år i 2. division rykkede de atter op i 2014.

Byrådsmedlem Carsten Wichmann, der i sine unge dage spillede på 'Vanløses guldalderhold' og senere hos Roskilde KFUM, sørgede gennem 10 år som formand frem til sin død i 2015 for stor stabilitet i klubben.

AFLØSEREN BLEV KLUBBENS DIREKTØR Bo Tue, der i de kommende sæsoner brugte sin private formue - i alt over 20 mio. - kroner på at få FC Roskilde helt til tops og ikke var langt fra at opnå en fornem oprykningskamp til Superligaen. Men det gik altså ikke.

For kort tid siden mødte jeg ham i Skomagergade, hvor han ikke fortrød noget. Men han erkendte, det havde været en fejl at gøre spillerne til fuldtids-proffer. Mange af dem kunne slet ikke finde ud af, hvad de skulle stille op med sig selv, når de ikke havde et arbejde ved siden af.

BAGEFTER ER DET LET AT VÆRE KLOG på, hvad man skulle have gjort for at få en anden udvikling i FC Roskilde. Gennem flere sæsoner var der ikke én lokal spiller på holdet, hvor de fleste spillere blev hentet fra andre klubber i hovedstadsområdet.

Men det hører nu også med til historien, at ingen sagde Nej, da klubben fik tilgang af pengefolk, som stillede en sportslig succes i udsigt. De, der investerer i fodbold-klubber, gør det nu heller ikke for at få fed profit. Det ender altid en underskuds-forretning, og så må den næste donor træde til.

DERFOR ER DER GRUND TIL AT RESPEKTERE alle de lokale erhvervsfolk og fodbold-elskere, som gennem årene har bidraget til at holde FC Roskilde og byens andre klubber kørende. De har gjort det af kærlighed til sporten og til Roskilde.

Sportslige tilfældigheder sammen med mere eller mindre kløgtige beslutninger i vanskelige situationer har så skabt den situation, som 'Fodbold-Roskilde' nu er endt i.

ROSKILDE HAR SOM LANDETS BY NR. 10 FORMAT og ressourcer til at være med i landets bedste række: Superligaen. Men den slags kræver en langsigtet og solid indsats samt ikke mindst en vilje til samarbejde fra alle involverede - uden plads til små 'fodbold-konger' i den ene eller anden ende af byen.

Mærkelige pengefolk med mystiske motiver har allerede overtaget en række danske divisionsklubber som Helsingør, Næstved, Fremad Amager eller Vejle, men det giver heller ikke noget sikkert fundament, hvis de pludselig trækker stikket og deres indskud med kapital af ukendt oprindelse.

Hvis Roskilde skal sikre sig en fælles topklub, kræver det samarbejde mellem alle og respekt for resultaterne på banen med både:

SPORTSLIG OP- OG NEDRYKNING